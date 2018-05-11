回顧本周世界經濟發生哪些大事？有何影響？

2018-05-11 23:31 經濟日報 記者 經濟日報 記者 湯淑君 ╱即時報導



過去一周來，油價與美元走勢都明顯變化，美國恢復對伊朗制裁且與中國貿易談判持續角力，但本周最大重頭戲是新興市場面臨巨大考驗，不僅馬來西亞大選變天，各地金融市場也波動加劇。彭博資訊將本周世界經濟大事整理如下：

1. 伊朗與石油

美國總統川普宣布撤出歐巴馬時代六強與伊朗簽署的核子協定，並恢復對伊朗的制裁，在油市掀起波瀾，把布侖特原油價格推升到每桶77美元以上。伊朗須設法把經濟傷害降到最低，才能確保國內情勢穩定。2,000億美元的潜在能源交易如今變得前途未卜。原油價格上漲可能衝擊其他經濟體。

2. 新興市場

新興市場面臨新一波壓力測試，或許是自2013年聯準會（Fed）引爆「縮減（量化寬鬆）恐慌」（taper tantrum）以來最大的考驗。匯率波動和資本外流是當前亞洲各國的心頭大患，迫使各國央行苦思因應之道，印度央行尤其顯得左支右絀。未來兩周，逾20個新興市場國家的央行將決定利率政策，Fed主席鮑威爾則表示，他相信這些市場有能力因應先進經濟體貨幣政策正常化的挑戰。

3. 阿根廷、馬來西亞與土耳其

對阿根廷和馬來西亞而言，本周宛如「回到未來」。阿根廷為止住披索連五個月貶勢，向國際貨幣基金（IMF）請求金援300億美元，此舉觸怒國內人士，因為許多人把2001年阿根廷爆發金融危機怪罪於IMF。馬來西亞國會大選執政黨意外敗選，高齡92歲、領導在野聯盟的前總理馬哈迪回鍋掌權，大馬變天為經濟與貨幣政策展望平添新變數。同時，土耳其官員也矢言採取必要措施，緩和里拉貶值壓力。

4. 美國、中國與美-中貿易

世界兩大經濟體之間的貿易談判角力連續劇繼續賣力演出。在美國高階貿易談判代表團的北京之行幾乎空手而回後，中國方面的語氣似乎轉柔。外傳川普與中國國家主席習近平周二通電話，為中國最高經濟官員劉鶴下周訪問華府鋪路。但在日內瓦，氣氛就沒有那麼和諧，世界兩大強國在世界貿易組織（WTO）會議上言辭交鋒。

5. 央行寬鬆貨幣政策退場之路坎坷