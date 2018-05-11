尼泊爾興建發電廠 拒絕中企改採國際標

2018-05-11 15:55 中央社 新德里11日專電



尼泊爾總理奧利領導的政府，日前拒絕由中國企業在布達甘達基（Budhi Gandaki）興建全國最大水力發電廠，改採全球招標，讓中國「一帶一路」進入尼泊爾遭遇挫敗。

印度時報（Times of India）今天報導，尼泊爾政府這項決定緩和印度擔心中國投資將超越印度，進而削弱印度在尼泊爾的影響力。

尼泊爾能源部長巴夏勉鵬（Barsha Man Pun）8日宣布，政府決定把布達甘達基水力發電廠開發案透過全球招標進行，預計這個水力發電廠將可生產1200百萬瓦（MW）的電力，總成本約2.73億美元（約新台幣81.77億元）。

尼泊爾前任總理普拉查達（Pushpa Kamal DahalPrachanda）領導的政府曾於2016年同意，把布達甘達基水力發電廠開發案，交給中國葛洲壩集團興建，這項計畫被列入中國「一帶一路」倡議的項目中。

但尼泊爾內閣2017年11月以得標過程有瑕疵為由，取消與中國葛洲壩集團的合作協議；隨即，印度國營的印度國家水力發電公司（NHPC Ltd.）表示，有意願爭取建造這座水力發電廠。

2017年11月媒體報導，由奧利（KP Sharma Oli）領導的尼泊爾共產黨表示，如果勝選，將把上述發電廠開發案交還給中國企業建造。

專家認為，可能是考量印度觀感，奧利今年2月順利組閣後，不但於4月訪問印度3天，又在莫迪今天啟程訪問尼泊爾前，由他的內閣成員宣布，布達甘達基水力發電廠開發案採全球招標。這些作法顯示，奧利政府希望採取平衡中、印勢力的中間路線。

莫迪今天啟程前往尼泊爾訪問兩天。