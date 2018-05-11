中興遭美封殺 AT&T等客戶重評合作關係

2018-05-11 13:08 世界日報 記者顏伶如／綜合報導



美禁售中興產品，AT&T等大客戶重新評估合作關係。 美聯社 分享 facebook

美國宣布禁售中國通訊設備製造商中興通訊（ZTE Corp）產品後，讓包括美國電話電報公司（AT&T）、澳洲最大行動通信業者澳洲電信（Telstra Corp）在內幾家中興大客戶，紛紛評估是否調整雙方合作關係。

這些大型客戶目前評估重點，在於中興生產線如果被切斷，手機與通訊設施的供應勢必將遭受衝擊。中興通訊現已停止主要營運項目，該公司發言人10日不願對媒體發表評論。

澳洲電信10日表示，接下來自家品牌的智慧型手機將不再使用中興製造的產品，因為產品供應無法獲得保證。

另一方面，身為中興產品在美國主要經銷商的美國電話電報公司，以及非洲規模最大電訊供應廠商之一的MTN集團（MTN Group），則都表示正在評估美國對中興產品祭出禁售命令之後，可能會產生哪些影響。

美國電話電報公司表示，目前雖然仍代銷中興產品，但現正評估美國政府發布的命令。而MTN集團執行長舒特爾（Rob Shuter）本周稍早對投資者說明時則表示，受到中興事件影響，目前正積極研擬應變計畫。

中興通訊9日宣布，現已停止主要營運項目，但位於深圳企業總部的員工10日仍照常上班。部分員工在午餐時間接受媒體詢問時說，自從4月下旬開始停產以來，上班時就沒什麼事情可以做；另外也有員工說，一切工作都跟往常一樣。

中興旗下智慧型手機、網路路由器（routers）以及其他電子通訊產品，未來能否繼續出貨，引發外界關注。到目前為止，中興並未宣布停產對哪些營運項目衝擊最大。

中興在全球雇有約7萬5000名員工，在中國、印度都設有工廠，在美國國內也有五座研究及發展辦公中心。2017年，中興銷售額約171億美元，但銷售額有60%來自中國。