美商務部長國會作證 盼藉談判縮小貿易失衡

2018-05-11 13:07 世界日報 編譯 世界日報 編譯 黃秀媛 ／綜合10日電



美國商務部長羅斯。路透 分享 facebook 美國商務部長羅斯10日在國會作證時表示，中美貿易談判差距很大，他希望縮小與中國關乎幾千億美元商業活動的貿易談判差距。

另外，華爾街日報報導，中國下周在華府舉行的貿易磋商中，可能開出擴大進口美國貨的條件，因為中、美雙方都認為，避免爆發全面貿易戰的最佳途徑之一，就是北京購買更多美國產品。

羅斯一周前曾率團到北京試圖解決這種棘手爭議，而中國高級代表團下周將到華府。羅斯說：「我希望能與他們達成進更多進展。」

美國揚言對總值1500億美元的中國銷美物資提高關稅，北京則揚言對500億美元美國物資採取報復行動。

「法新社」說，上周在北京舉行的談判，是由中國國家主席習近平倚重的副總理劉鶴主持，而他下周將率領中國代表團到華府。

羅斯說，美國已提出要求中國改變貿易政策的詳細清單，包括逐項列出每一種產品和數量。被北京列為報復對象的農產品在其中地位顯著。

羅斯說，中國也提出類似清單，因此雙方正進行明確的討價還價。

他說，川普總統已下令農業部盡可能縮小任何關稅衝擊，「我們都知道在試圖協助經濟其他部門之時，要一個行業承擔報復衝擊極不公平，我們也將盡一切所能解決這個問題」。

據悉，美方在上周會談中，要求中國在2020年底前，把雙邊貿易赤字減少2000億美元，中方雖未同意，卻已表達與美國合作縮減貿易失衡的意願。

目前美中兩國都把降低貿易失衡視為優先議程，川普總統認定貿易逆差造成美國工作流失，北京官員則表示有必要降低對出口依賴，使經濟轉型為內需導向。