Apple投資無碳煉鋁法 可望導入產品

2018-05-11 12:56 中央社 台北11日電



蘋果（Apple）與鋁業公司及加拿大和魁北克政府合作，共同投資1.44億美元（約新台幣43億元），用於技術研發，未來可望使用製程不直接排放溫室氣體的鋁金屬生產Apple產品。

鋁業巨頭美國鋁業公司（Alcoa Corporation）和Rio Tinto Aluminum今天宣布成立合資企業，將專利技術商業化，以消弭傳統冶煉製程直接導致的溫室氣體排放，代表鋁金屬生產的一大關鍵進展。

鋁金屬是許多Apple大受歡迎的產品中所採用的關鍵材質。Apple承諾致力透過創新來降低產品對環境的影響，也從中促進這項技術的發展。

Apple指出，上述兩家鋁業公司共同成立名為Elysis的合資企業，這家合資企業將進一步開發這項技術，以進行大量生產和商業化，計劃於2024年開始銷售產品，Apple也將持續提供技術方面的支援。這項正在申請專利的技術，已經在匹茲堡郊區的Alcoa技術中心實際應用，計畫案將在美國投資逾3000萬美元。

根據Apple說明，這項新式製法一旦全面完成開發和採用，可望消除全球冶煉過程中直接排放的溫室氣體，並使加拿大與美國之間關係密切的鋁金屬和製造業變得更加茁壯。

蘋果公司執行長庫克（Tim Cook）表示：「Apple致力推動有益地球的技術，為後代子孫保護地球。我們很自豪能參與這個志向遠大的計畫案，也期待未來能使用這種製程不直接排放溫室氣體的鋁金屬來生產我們的產品。」