供給疑慮推升油價 美元走貶及地緣政治緊張助金價上揚

2018-05-11 07:53 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



油價周四小幅收漲，因市場對供給的疑慮升高；金價上揚，因美國通膨數據不如預期使美元走貶。

伊朗面臨美國制裁，委內瑞拉原油產量進一步下滑，以及美國原油庫存減少等因素，推升油價；西德州原油期貨收漲0.22美元或0.31%，結算價報每桶71.36美元；布侖特原油期貨收漲0.26美元或0.3%，報每桶77.47美元，盤中觸及78美元，為2014年11月來最高。

Price Futures Group高級能源分析師Phil Flynn說：「在目前的環境下，很容易出現供應受擾的情況。」

美國銀行預測，布侖特原油期貨明年甚至更快就可能重返每桶100美元，主因委內瑞拉生產持續受阻以及伊朗原油出口面臨風險。該行還將今年布蘭特原油期貨均價預估上調至70美元，明年預估上調至75美元。油價正邁向連續第四季上漲，為逾十年最長漲勢。

金價格周四上漲，因美國通膨數據低於預期，拖累美元受從年內高點回落；此外，美國和伊朗的緊張局勢，也提升黃金的吸引力。

麥格理商品策略師Matthew Turner說：「過去幾周美元上漲，但地緣政治緊張局勢支撐金價。」

黃金現貨漲0.6%，報每英兩1,320.53美元；美國6月黃金期貨收漲9.30美元或0.7%，報每英兩1,322.30美元。