溫和通膨激勵美股走高 蘋果市值逼近1兆美元

2018-05-11 06:47 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



市場對Fed加速升息的疑慮緩解，美股周四走高。 美聯社 分享 facebook

溫和通膨數據緩解美市場對國今年加速升息的疑慮，推升美股周四走高；蘋果股價再度締造收盤新高，市值逼近1兆美元。

美國4月消費者物價指數成長0.2%，不如分析師預估，汽車和機票價格下降，降低了通膨率未來幾個月高於聯準會（Fed）目標的可能性。4月核心CPI微升0.1%，增速較之前兩個月慢。通膨數據低迷，使市場對聯準會Fed加快升息步伐的疑慮降低。Themis Trading股票交易員Mark Kepner說：「CPI位於沒有那麼令人擔憂的水準，市場認為Fed不會被迫太快行動。」

受通膨消息激勵，美股周四開高走高，科技股領漲；道瓊工業指數收漲196.99點或0.8%，至24,739.53點；標普500指數收漲25.28點或0.94%，至2,723.07點；那斯達克指數收高65.07點或0.89%，至7,404.98點。

蘋果上周宣布1,000億美元的股票回購計畫，助股價走高，周四上漲1.43%至190.04美元，創收盤新高，也推升標普500指數走高。蘋果股價若再漲約7%，就將成為史上第一家市值達1兆美元的上市公司。