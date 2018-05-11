Nvidia財報傲人 但盤後股價因資料中心業績未達標下跌

2018-05-11 06:40 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



輝達（Nvidia）財報和財測均超越市場所料，反映支援人工智慧和遊戲的繪圖晶片業績暢旺，但因資料中心事業營收未達預期，加密貨採礦需求降溫，盤後股價反而下挫。

●輝達預估會計年度第2季營收料為31億美元（加減2%），超越彭博調查分析師意見預估的29.5億美元。第1季營收大增66%至32.1億美元，淨利達12.4億美元，每股純益1.98美元。分析師原估每股純益為1.46美元，營收為29億美元。

●盤後股價下跌2%。因市場對輝達期待甚高，周四正常交易時段漲1.7%，已創下歷史新高260.13美元，今年以來漲34%，是費城半導體指數表現最佳的個股。

●資料中心事業業績增71%至7.01億美元，不如湯森路透調查分析師原估的7.03美元。占營收逾半的遊戲事業業績成長68%至17.2億美元。

●輝達也首度公開，營收有2.89億美元來自加密貨幣採礦的需求，占營收9%，高於分析師預料的2億美元。不過，財務長 Colette Kress表示，第2季加密貨幣相關營收只有第1季的1/3。因採礦需求追捧遊戲用晶片零售價格大漲，輝達今年初還特地發表採礦專用晶片。