通膨壓力溫和 美國股市續漲

2018-05-11 06:03 中央社 紐約10日綜合外電報導



華爾街股市今天連續第2天收紅，主因新公布的數據顯示通貨膨脹溫和，市場認為可望減少聯邦準備理事會積極升息的機會

道瓊工業指數上漲196.99點，或0.80%，收在24739.53點。

標準普爾500指數上漲25.28點，或0.94%，收在2723.07點；那斯達克指數上漲65.07點，或0.89%，收在7404.97點。

美國4月份消費者物價指數比3月上升0.2%，低於分析師預期的0.3%。分析師表示，油價上揚仍令人擔心可能刺激通膨加速，但目前漲價壓力還不太可能促使聯準會加快升息步調。