歐洲主要股市收紅

2018-05-11 04:17 中央社 倫敦10日綜合外電報導



美國總統川普決定退出伊朗核子協議，市場預期將導致原油供應趨緊，石油價格今天一度創下3年半來的新高，但因獲利回吐賣壓回檔，歐洲股市終場都收紅。

倫敦市場北海布倫特原油期貨價格下跌13美分，來到每桶77.08美元；紐約市場西德州中級原油期貨價格下跌11美分，來到71.03美元。

倫敦股市金融時報百種股價指數上漲0.5%，收在7700.97點。

法蘭克福股市DAX 30指數上漲0.6%，收在13022.87點；巴黎股市CAC 40指數上漲0.2%，收在5545.95點。