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中興主要經營活動喊停 客戶急忙尋備案

2018-05-11 01:44中央社 紐約10日專電

美國商務部下令制裁大陸企業中興通訊。圖為中興通訊企業大樓外觀。 （美聯社）
美國商務部下令制裁大陸企業中興通訊。圖為中興通訊企業大樓外觀。 （美聯社）
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中國電信大廠中興通訊遭美封殺後，宣布主要經營活動喊停。位於深圳的中興工廠已停工數週，中興遍及全球的電信客戶則被迫評估影響，研擬應變方案，以防中興斷貨。

中興被控違反美國制裁伊朗和北韓的禁運規定，去年與美方達成和解。隨著美中貿易摩擦加劇，美國商務部4月16日以中興違反和解協議為由，禁止美國廠商向中興供應關鍵零組件7年。

中興暫停股票交易數週後，於9日公告，受上述禁令影響，中興「主要經營活動已無法進行」。中興提到，目前「公司現金充足」，正積極與美國政府相關部門溝通，推動美國政府調整或取消禁令。

紐約時報報導，中興成為美中「高科技冷戰」下的首個受害者。

紐時檢視中興最新內部指令發現，中興要求員工安撫焦慮不安的客戶，但要避免和客戶提及中興未來7年無法使用的美國技術。中興是中國在海外市場最成功的科技廠商之一，年營收約170億美元（約新台幣5100億元），報導形容，中興如今「面臨死刑」。

中興高度依賴美國供應商，無線基地台採用美國微晶片，光纖網路使用美國光纖零組件，智慧型手機則採用Google開發的作業系統Android，美方禁令使中興陷入巧婦難為無米之炊的困境。

報導指出，在川普政府威脅以貿易戰阻撓中國發展先進產業之際，中興的困境向北京高層充分展現，中國在科技領域必須更自給自足的理由。中國雖傾力追趕，在微晶片領域仍落後國際大廠，中興遭美封殺，可能會讓北京真正下定決心升級中國微晶片產業。

華爾街日報報導，中興宣布主要經營活動喊卡後，遍及全球的客戶忙著評估業務關係，擔心中興組裝線停擺，手機與電信設備供貨即將斷炊。

澳洲電信公司（Telstra）今天宣布，由於無法保證供貨，中興代工的自有品牌智慧型手機將下架。中興手機在美主要通路AT&T和非洲最大電信商之一的MTN則表示，正在評估美國禁令對中興的影響。

中興位在廣東省深圳市南山區的總部員工表示，他們持續簽到並照常領薪水，但工廠4月就已停工。

一名21歲的作業員說，他4月20日左右就停工，現在每天上午接受教育訓練，閒暇時間就在宿舍休息。另一名也是4月停工的作業員表示，他不怨恨美國封殺中興，因為這會促使中國創新並發展自主技術。

報導引述知情人士指出，中興許多高層樂觀期待，只要美中貿易緊張緩和，禁令就有轉圜機會。中興6日宣布，已正式向美國商務部申請暫緩執行禁令。

北京深圳紐約時報
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