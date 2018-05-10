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經濟解析／阿根廷會是新興市場倒下的第一張骨牌？

2018-05-10 23:48經濟日報 記者林聰毅╱即時報導

阿根廷決定向國際貨幣基金（IMF）尋求300億美元紓困貸款以阻貶披索，令外界質疑這是否會成為一場撼動新興市場的危機。

在阿根廷央行於十天內三度升息、將利率升至40%卻未能阻貶披索後，總統馬克里宣布將前往IMF。

阿根廷正在尋求300多億美元的「彈性信用額度」（FCL），以避免IMF附加任何條件。該國能否拿到這個備用機制則是另一個問題。按IMF的規定，FCL是為「基本面與政策紀錄非常穩固」的國家而設計的。

IMF總經理拉加德發表聲明說，阿根廷是「重要成員」，並已開始討論「如何合作強化阿根廷的經濟」。這些話聽在阿國廣大民眾的耳裡像是一個不祥的警告，他們只記得IMF2001年的干預所造成的破壞，當時有五分之一勞工失業、銀行關閉，披索匯價跌掉三分之二。

分析師說，這場阿根廷危機是正在發展中全球動盪的一環，受到利率上揚與美元升值的雙重影響，許多債台高築的國家正承受沈重壓力。

誠如金融時報的一篇評論指出，阿根廷2001年的危機並未蔓延到其他市場，「但這次受苦的不只是阿根廷，還有一些其他新興經濟體。除美元升值與利率上揚的全球因素外，還有相當普遍的弱點」。

土耳其可能是下一個，里拉本周貶至歷史低點，總統厄多安日前宣布，將採取行動抑制通膨並阻貶里拉。但他並未公布具體措施。繼早先升息3碼後，土國央行可能被迫再度調高利率。

政府的聲明說，央行將繼續動用所有工具。但這些聲明不可能平息市場動盪。由於土國經常帳逆差不斷擴大加上通膨持續走高，里拉已連跌數個月。

6月24日的總統與國會大選使土耳其經濟情勢益形複雜。由於選情日趨緊繃，政府正打算在經濟上對選民讓步。 自今年初以來，里拉兌美元已貶值13%，引發以美元大量舉債的企業可能出現問題的疑懼。

印尼也正受到負面影響，股市持續走跌，政府公債殖利率不斷攀升。印尼盾兌美元跌落28個月谷底，自4月初以來國際投資人已從股債市撤出22億美元，央行正在考慮宣布2014年以來的首次升息。

彭博的一篇報導指出，外國投資人擁有近40%印尼公債，為亞洲最高，「使印尼的經濟特別經不起信心滑及資金急遽外流」。

除了阿根廷與土耳其、印尼外，國際金融協會（IIF）說，烏克蘭、中國與南非最經不起「風險胃納」的改變， 而匈牙利、南韓、泰國、波蘭及捷克的資產估值看起來最被誇大。

IMF上月警告，40%的撒哈拉沙漠以南國家處於債務痛苦的高風險中，因為這些國家因貨幣貶值而正在為融通外幣債傷透腦筋。

美國進一步升息的預期是推升這這波動盪持續的主因之一。外界普遍預期，美國聯準會（Fed）準備

在6月下次決策會議上再升息1碼。

除了美國升息與美元升值之外，其他造成市場動盪的因素還包括美國與中國的貿易紛爭加劇、美國決定片面退出伊朗核子協議。

目前尚不清楚近來市場不穩定的衝擊，是否會產生骨牌效應，但阿根廷的危機與新興市場的震盪，可能是一項警訊，意味著2008年金融海嘯以來對金融體系注入數兆美元所建造的金融紙牌屋，可能開始動搖了。

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