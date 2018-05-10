消費者通膨低 美股開盤走高

2018-05-10 23:41 中央社 紐約10日綜合外電報導



由於溫和的消費者通膨數據使美國聯邦準備理事會積極升息的可能性降低，華爾街股市今天早盤漲升。

在開盤大約15分鐘後，道瓊工業指數上揚0.4%，來到24636.68點。

標準普爾指數走高0.4%，來到2708.62點；科技股那斯達克指數同樣攀升0.4%，來到7369.51點。