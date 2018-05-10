強化東進政策 印度外長訪緬甸兩天

2018-05-10 21:44 中央社 新德里10日專電



為破解中國「珍珠鏈」包圍網及推展「東進」（Act East）政策，印度外交部長史瓦拉吉（Sushma Swaraj）今天抵達緬甸訪問兩天，雙方也將討論區域與多邊問題。

印度外交部發布聲明，史瓦拉吉此行是受到緬甸外交部次長明督（Myint Thu，因為國務顧問翁山蘇姬自任外長，所以外交實務工作由明督負責）的邀請，這是印度與緬甸政府正在進行高層互動的一部分。

聲明說，史瓦拉吉與緬甸領導層將討論印、緬共同關切的雙邊、多邊和區域問題；雙方將審視印度總理莫迪（Narendra Modi）2017年9月訪問緬甸時，所做相關決定的進展。

史瓦拉吉此行預計將與緬甸簽署涵蓋印、緬關係多個領域的重要協定。

莫迪去年9月訪問緬甸，稱緬甸是印度「東進」政策的關鍵支柱，並與翁山蘇姬等緬甸高層達成以安全為核心的海洋合作，印度提供資金建設緬甸西部實兌（Sittwe）港以強化雙邊經貿合作，及控管1624公里邊界安全等多項共識。

由於中國透過「一帶一路」相關計畫，以貸款援助基礎建設等方式對印度周遭的南亞、印度洋地區和東南亞國家強化影響力，甚至取得戰略港口經營權，被稱為「珍珠鏈」包圍戰略，讓印度倍感威脅。

尤其是與印度有1624公里邊界的緬甸，以往在軍政府時期與中國關係緊密，在翁山蘇姬掌權後，雖嘗試擺脫中國的控制，但仍兩度訪中希望增強雙邊關係，讓印度相當關切。

印度正與日本合作，以「自由走廊」的方式強化在東南亞、南亞、印度洋、中東和非洲等國的基礎建設投資與援助，而印度自身也強化對鄰國的援建措施，包括緬甸在內，希望能平衡中國在當地的勢力。