中興通訊主要營運喊卡 恐成新冷戰頭號受害者

2018-05-10 12:35 中央社 紐約9日綜合外電報導



中國電信設備大廠中興通訊最新公告指出，受美方「拒絕令」影響，公司「主要經營活動」已無法進行。美國「紐約時報」形容中興通訊恐成為中美高科技冷戰中頭號受害者。

中興通訊。 香港商報 分享 facebook

「美國有線電視財經新聞網」（CNNMoney）報導，中興通訊產品包括智慧型手機和電信設備，其中部分產品今天在網路上似乎不再販售。

目前不清楚究竟中興通訊哪些經營活動受影響。最新公告指出，公司現金充足，在合法合規的前提下堅守商業信用。公告中沒有提供更多細節，公司也未立即回應CNNMoney置評請求。

美國商務部4月禁止美國企業出售零件或提供服務給中興通訊，禁令期限到2025年。華府指控中興通訊違反美國對北韓與伊朗制裁禁令，之後又向美國官員謊稱已懲處負責的員工。

中興通訊被控未採取適當糾正措施，但中興通訊否認。而美方這波打擊行動，被外界解讀是美方擴大行動遏阻中方科技野心的一環。

中興通訊4月表示，美方制裁措施「嚴重危及中興通訊的生存」，且4月17日在香港和深圳股市停牌。

「紐約時報」（NYTimes）駐中國記者今天報導，中興通訊在深圳的工廠已停工，員工大約每隔一天被叫到公司參加教育訓練，他們表示都在打盹消磨時間，其餘時間在附近的宿舍閒晃。

紐時報導說，中興通訊的危機時刻，倘若導致公司瓦解，恐怕也代表這場中美科技冷戰會波及世界各地。

報導說，擁有7萬5000名員工的中興通訊在160多個國家做生意，是美國第4大智慧型手機供應商。公司出產的電信設備支援開發中國家大片地區數位基礎設施。