高通宣布計劃買回股票100億美元

2018-05-10 08:13 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



高通（Qualcomm）公布買回100億美元股票的新計畫，取代原本快用完額度的買回股票計畫。

這家全球最大手機晶片製造商表示，董事會授權的這項買回股票計畫沒有到期日。高通在聲明中表示，原回購計畫規模為150億美元，現剩餘12億美元。