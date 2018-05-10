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高通宣布計劃買回股票100億美元

2018-05-10 08:13經濟日報 記者劉忠勇╱即時報導

高通（Qualcomm）公布買回100億美元股票的新計畫，取代原本快用完額度的買回股票計畫。

這家全球最大手機晶片製造商表示，董事會授權的這項買回股票計畫沒有到期日。高通在聲明中表示，原回購計畫規模為150億美元，現剩餘12億美元。

執行長莫蘭科夫在聲明中重申，併購恩智浦半導體（NXP Semiconductors）的計畫已等待超過18個月。高通表示，如果交易落空，將使用現金儲備進行大規模股票回購，將價值回饋給股東。

高通宣布計劃買回股票100億美元
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