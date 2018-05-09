諷刺！昔日害獨立小書店關門的邦諾 如今需拯救？

2018-05-09 23:47 經濟日報 記者 經濟日報 記者 湯淑君 ╱即時報導



美國連鎖書店邦諾。（圖／歐新社） 分享 facebook

近日美國社群網路上熱烈討論一個發燒話題：連鎖書店邦諾（Barnes & Noble）該不該救？

引爆這個話題的是紐約時報專欄作家萊昂哈特（David Leonhardt）周日（6日）發表的文章，他在標題為「拯救邦諾！」（Save Barnes & Noble!）的文中對邦諾未來表示憂心，唯恐邦諾步上玩具反斗城（Toys "R" Us）的後塵，成為下一個倒下的零售巨人。

邦諾最近的財報凸顯這憂慮可能成真。邦諾電子書閱讀器Nook的營收自2012年迄今下降逾85%，實體書的線上銷售也陡降，實體店營收過去兩年來萎縮約10%，一些門市已關門，更多分店裁員，這些跡象令他憂心目前逾600家邦諾書店有朝一日可能消失不見，下場可能跟Borders在2011年破產、停業一樣。

萊昂哈特認為，邦諾現在的處境不只訴說「一個企業巨人未能跟上時代腳步」的故事而已，美國政府疏於監管亞馬遜（Amazon.com）和其他線上零售商的政策，也難辭其咎。他指出，政府原先認為「壟斷型企業是邪惡的」，但此觀點大約從1970年代開始轉變，新觀點是：只要維持價格低廉，這些企業巨獸就不算是禍害。

他表示，這種強調低價的觀點犯了兩個錯誤。一，價格低未必等同於消費者福祉，若價格低廉但工資卻不漲，消費者的日子也沒變得更好。二，主管當局聚焦於短期價格，有時卻忽略一旦某公司成功征服競爭對手，後果會是如何（亞馬遜最近就宣布調漲Prime會費）。

萊昂哈特寫道，身為亞馬遜常客的他，「開始覺醒到巨型企業製造的深層問題 」，包括「他們有勢力壓低工資、避稅、壓制競爭，並且削弱經濟活力」。他呼籲政府正視壟斷型企業的問題。

這篇文章引起的反應不一。

●有網友認為「拯救邦諾」之說很荒謬，畢竟當初邦諾事業愈做愈大時，就是憑著較低的價格，把不計其數的獨立書店逼得關門歇業，如今可謂「自嘗苦果」。事實上，1998年浪漫喜劇片「電子情書」（You've Got Mail）裡描述的「邪惡連鎖書店」Fox Books，就是以邦諾為藍本。

●其他人則表示，邦諾其餘600家分店萬一關門，可能導致美國識字率和閱讀率降低，更別提損失成千上萬的工作機會。

●文中提到的反托辣斯議題也引起迴響。明尼蘇達州參議員柯洛布查（Amy Klobuchar）表示，這顯示有必要進一步監督橫跨多重行業競爭的公司，包括亞馬遜。

●此文也激起要求挹注更多資源至美國圖書館體系的呼聲。

●華爾街則對拯救這家全美最大連鎖書店顯得不以為然。自萊昂哈特文章6日刊出後，過去兩個交易日邦諾股價跌掉8%，市值蒸發了3,200萬美元。

巴隆周刊（Barron's）指出，從投資人角度來看，最大的問題或許不在於邦諾管理層為救亡圖存做得太少，反而是做得太多：若是管理團隊專注於獲利，而不是砸重金投入並未帶來什麼成長的「成長計畫」，本可發給股東更多的股利。

財報數據顯示，過去五年來邦諾花了1.7億美元發放股利，同時期砸下的資本支出卻是此數的三倍多，達到5.67億美元，而這五年邦諾股價跌掉三分之二、市值蒸發逾10億美元。過去三年資產報酬率（ROA）分別是1%、0.5%和1%；過去五年平均ROA甚至是負數。

投資人可能質疑，每一家公司都必須成長嗎？在汽車剛問世的年代，製造輕便馬車的業者該如何是好？明智的行動或許不是「投資」和「成長」，而是獲利了結。把實體書與馬車相提並論，或許並不恰當，畢竟紙本書的生命力比預期強，但邦諾的銷售和客流量緩緩走下坡是不爭的事實。