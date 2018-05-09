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川普重啟伊朗制裁讓美企最受傷？專家：歐洲企業才最慘

2018-05-09 23:05聯合報 記者陳韋廷╱即時報導

美國總統川普（Donald Trump）8日在白宮正式宣布退出伊朗核協議，並對伊朗重啟制裁，此舉讓許多跟伊朗做生意的外國企業陷入困難境地，而專家認為受影響最深的當屬歐洲企業，尤其是大型公司，恐被迫取消數十億美元的商業交易，但鑑於重新談判與豁免可能性，最終影響還不清楚。

伊朗核協議自2015年達成後，主要是歐洲公司重新開始與伊朗有商業往來，而川普的退出自然讓歐洲特別痛苦。

瑞典前首相、現任歐洲外交關係委員會共同主席畢爾德（Carl Bildt）推文說道：「美國對伊朗的制裁幾乎未衝擊到任何美國公司，但主要針對歐洲公司」。

空中巴士在2016年12月宣布與伊朗航空出售100架飛機，目前則已交付2架A330-200及1架A321客機。

此外，已簽署價值達50億美元、長達20年期開發伊朗南帕爾斯（South Pars）離岸天然氣田協議的法國石油巨擘道達爾（Total）跟荷蘭皇家殼牌石油公司也將受到影響，而在汽車部門方面，在前年與去年分別簽下每年生產22萬輛和建造15萬輛汽車合約的法國車廠寶獅雪鐵龍與雷諾，投資恐面臨虧損。

不過，專家指出放棄交易雖對這些公司財務造成損失，但不可能產生持久影響。

歐洲最大企業遊說團體歐洲工商聯合會（Business Europe）會長艾瑪‧瑪切加格麗亞（Emma Marcegaglia）說：「目前，要量化美國退出對歐洲商業活動可能產生的經濟影響並不容易。」

專家認為，制裁對歐洲企業影響最大。歐新社
專家認為，制裁對歐洲企業影響最大。歐新社
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