臉書高層搬風 14年最大規模

2018-05-10 01:50 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 易起宇 ／綜合外電



臉書執行長查克柏格 （路透社） 分享 facebook 臉書在度過日前爆出的劍橋分析濫用個資醜聞事件後，宣布公司成立14年以來最大一波管理層人事異動，為旗下主要部門任命多位新主管，並且宣布成立區塊鏈應用新團隊。

華爾街日報報導，臉書8日內部宣布的這項管理階層人事案，將有超過10名主管變更職位或被賦予更多職務，不過並未影響到臉書第二把交椅營運長桑柏格的職務。在組織調整中，臉書將其營運重新規劃為三個部門，分別為「應用軟體（App）家族」、「新平台和基礎建設」以及「中心產品服務」。App家族部門將掌管臉書旗下包括Instagram、WhatsApp、Messenger在內所有App，負責人將為臉書產品長考克斯。

幾個主要App的主管也有所變動，前臉書動態消息部門主管莫瑟里將轉至Instagram，負責產品事務；原新興國家網路普及計畫「Internet.org」主管丹尼爾斯將掌管WhatsApp，接替上月宣布離職的WhatsApp創辦人庫姆。

新平台和基礎建設部門將負責包括虛擬實境和人工智慧等技術，以及一支新成立的區塊鏈技術團隊，部門主管將由科技長施洛普佛擔任，區塊鏈團隊則由前Messenger主管馬可斯帶領。臉書執行長查克柏格曾表示，加密貨幣和加密化將會是未來焦點。中心產品服務部門負責跨越各產品間運用的功能，例如廣告或安全，將由臉書長期成長主管奧立凡負責。

一名前臉書主管表示，這項變動案似乎是查克柏格為了將他最信任的主管們圍繞在他身邊，以迎接公司將面對的一連串新挑戰。