德意志銀行據傳在美將裁員20%

2018-05-09 09:19 經濟日報 記者 經濟日報 記者 易起宇 ╱即時報導



知情人士透露，德意志銀行正考慮在美國進行大規模重組，可能導致當地裁員約20%。

彭博引述消息人士報導，德銀即將為裁員一事做出決定，最終裁員人數可能會稍低一些。彭博4月曾報導德銀計劃在美國裁員超過10%。截至2017年底，該行在美雇有10,300人。