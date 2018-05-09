幫忙付緋聞封口費？AT&T證實付錢給川普私人律師

2018-05-09 09:17 聯合報 記者 聯合報 記者 季晶晶 ╱即時報導



AT&T公司8日晚間證實，2017年曾付錢給美國總統川普私人律師柯恩（如圖）以「深入了解新政府」。美聯社 分享 facebook 美國的AT&T公司周二（8日）晚間證實，2017年付錢給美國總統川普私人律師柯恩以「深入了解新政府」。

美國AV女優「暴風女丹尼爾斯」（Stormy Daniels）的律師艾維納提周二下午公開文件，透露這筆付款。暴風女丹尼爾斯宣稱與川普有染。

根據艾維納提，柯恩在選前成立空殻公司精華顧問公司（Essential Consultants），付緋聞封口費給暴風女丹尼爾斯，而精華顧問收取了包括AT&T在內數家公司給的錢。他說，「精華顧問收了來自AT&T的20萬美元，在2017年底和2018年初，分四筆各5萬美元支付。」

AT&T對上述時間點有爭議，該公司周二晚間表示，柯恩的顧問公司「是我們在2017年初參與的數家公司之一，該公司提供了解新政府的洞見。他們沒有為我們做法律或遊說工作，合約於2017年12月結束。」

AT&T沒說明自柯恩處獲致何種資訊。該公司在川普勝選前幾周，達成以約850億美元併購時代華納公司的交易。川普在選戰期間曾批評這筆交易，說若當選總統會反對。

司法部去年11月阻攔AT&T的併購，雙方過去兩個月在法院交鋒，聯邦法官預定6月12日對該案做出裁決。