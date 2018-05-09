美國若恢復制裁伊朗 誰會受衝擊？

2018-05-09 09:13 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



美國總統川普決定恢復對伊朗的制裁，全球油市面臨供應緊縮威脅，數百億美元的商業交易可能脫離正軌。不過對伊朗的懲罰並非立即生效，仍有六個月時間，或許還有機會達成新協議。

根據川普周二簽署的命令，企業即起不得簽訂涉及伊朗生意的新合約，已簽訂的合約則有90天和180天的過渡期，到8月或11月就必須遵守針對伊朗央行、金融部門、石油行業、航運廣泛的制裁規定。

川普明確表示，希望達成一項能解除這些制裁措施的新協議。如果無法達成新協議，可能的情況如下：

●8月

第一個期限是8月6日。屆時，公司必須結清伊朗國債或伊朗貨幣，任何以獲取或購買美元來資助伊朗政府的個人或公司也將受到制裁。

針對伊朗黃金及其他貴金屬、石墨和煤、鋁和鋼等金屬、汽車業，地毯和魚子醬等奢侈品的制裁也將於8月6日恢復。

●11月

針對和伊朗石油產業有業務往來的制裁，將在11月4日恢復，與伊朗央行進行大量交易的國外金融機構將受懲罰。

●更多風險

白宮國家安全顧問波頓（John Bolton）表示，美國可能對伊朗施加其他制裁，對伊朗經濟造成最大壓力。另外，在制裁生效前，數十億美元的交易可能泡湯，因為制裁的不確定性會產生破壞性的寒蟬效應。