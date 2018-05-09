川普宣布退出伊朗核協議 美股收盤持平

2018-05-09 05:53 中央社 紐約8日綜合外電報導



由於投資人評估美國總統川普宣布退出伊朗核子協議的影響，華爾街股市今天收盤持平。

路透社報導，道瓊工業指數上漲0.01%，收在24360.21點。

標準普爾指數下跌0.03%，收2671.92點。

科技股那斯達克指數揚升0.02%，以7266.90點作收。