川普宣布退出伊朗核協議 國際油價續挫但跌幅縮小

2018-05-09 02:39 經濟日報 記者 經濟日報 記者 任中原 ╱即時報導



美國總統川普8日下午2點（台灣時間9日淩晨2點） 宣布，美國退出六強與伊朗於2015年簽訂的「核子協定」，並恢復原先對伊朗採取的一切經濟制裁。英、法、德皆已保證將維持協定存續。國際油價跌幅收斂，跌逾1%。

在川普宣布消息後，西德州原油6月期貨盤中跌1.9%，報每桶69.38美元。倫敦布侖特6月期貨也跌1.3%至每桶75.16美元。

川普表示，美國曾簽署從未實現的糟糕單方協定，美國無法在有瑕疵的當前架構下，避免伊朗發展核武。

CNN稍早報導，川普預料將允許制裁伊朗，但不會完全退出協定，導致西德州原油6月期貨一度跌4.4%至每桶67.63美元，倫敦布倫特6月期貨最深也跌4%至每桶73.1美元。

消息人士指出，由於川普堅持協定中對伊朗核子計畫採取嚴格限制的效期須延續到2030年之後，使美、歐之間的協商破局。白宮高級官員已開始將這項協定通知國會領袖。

川普這項決定使美、歐關係陷入高度不確定。英、法、德已承諾將留在核子協定內；而美國恢復對伊朗的制裁，可能引發美、歐經濟與外交上的衝突； 同時由於中國及俄羅斯都支持這項協定，因而將美國與中、俄的緊張升高。