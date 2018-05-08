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豪雨特報！吳德榮：劇烈天氣強降水又轉涼

美恐退出伊朗核協議 國際油價漲

2018-05-08 06:01中央社 紐約7日綜合外電報導

美國油價今天收盤站上每桶70美元，為2014年11月以來首見。此時市場日益猜測，美國可能即將退出伊朗核子協議。

法新社報導，紐約商品交易所西德州中級原油6月交割價攀升1.01美元，收在70.73美元。

作為歐洲基準的倫敦北海布倫特原油6月交割價上漲1.30美元，以每桶76.17美元作收。

紐約伊朗油價
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