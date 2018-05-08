白宮：中美下週在華府繼續貿易談判

2018-05-08 04:30 中央社 華盛頓7日綜合外電報導



美國白宮今天表示，中國經濟領導官員劉鶴下週將前來華府，與川普政府官員繼續進行貿易談判。雙方上週在北京進行的2天談判，未能獲致突破。

白宮發言人桑德斯（Sarah Sanders）告訴記者，：「我們正努力做一些我們認為對大家都很好的事」：並說，「中國首席經濟顧問、副總理（劉鶴）下週將前來此地，以繼續和總統的經濟團隊進行商討」。