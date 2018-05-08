美突然升息疑慮減緩 歐股上揚

2018-05-08 01:20 中央社 巴黎7日綜合外電報導



由於美國可能不會如同外界原本擔心般地突然升息，使投資人情緒放鬆，歐股今天與全球股市同步上揚。

倫敦今天因國定假日休市一天。

法蘭克福DAX 30指數勁揚128.54點或1.00%，收在12948.14點。

巴黎CAC 40指數漲15.37點或0.28%，收5531.42點。