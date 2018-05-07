亞洲新興市場未遭賣壓波及 美元升值是最大隱憂

2018-05-07 23:50 經濟日報 記者 經濟日報 記者 任中原 ╱即時報導



最新一波新興市場資產風暴尚未波及到亞洲，但投資人擔心美元持續升值可能對亞洲新興資產造成傷害。

上周新興股、債、匯市出現沈重賣壓 ，主因美元升值，帶動外資流出。MSCI新興貨幣匯率指數上周下跌0.6%，且是連續第五周下跌，MSCI新興股市指數也下跌1.74%。EPFR機構的數據顯示，5月2日止的一周內全球新興債市資金淨流出約10億美元。

但亞洲新興市場迄今仍相對紅火。分析師指出，從亞洲市場的情況顯示，阿根廷的金融風暴可能只是個別現象，並非新興市場普遍的問題。亞洲國家普遍擁有貿易順差及龐大的外匯存底，能夠捍衛本國貨幣，不必大幅提高利率。

專家指出，目前亞洲市場仍水波不興；印尼盾及印度盧比上周只對美元分別貶值0.19%及0.31%，馬元貶值0.41%，人民幣貶值0.64%。亞洲新興公債市場也表現穩健。中國10年期公債殖利率7日小升1.6基點，印尼殖利率上升3.4基點。

但如果新興市場賣壓持續，亞洲也可能被波及。尤其是美元若持續升值，將使外資回流美國及已開發市場。三菱日聯集團亞洲研究主管表示，亞洲市場最擔心連鎖效應。

分析師警告，如果亞洲國家央行為捍衛匯率而升息，將使債券價格下跌。目前亞洲的本國貨幣債券較令人擔心，因為之前外資曾大舉進駐本國貨幣債券。

亞洲市場的其他風險還包括美國聯準會加速升息，將使亞洲美元公司債的償債成本提高。

儘管潛藏風險，但一些投資人仍對亞洲新興市場的長期展望相當樂觀。摩根大通亞太區市場策略長表示，企業基本面非常良好，美元升值也可能只是短期波動。外資可能暫時流出，但全年的展望仍然正面。