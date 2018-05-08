彭博資訊專欄／該不該增產 頁岩油業者陷兩難

2018-05-08 01:20 經濟日報 納斯鮑姆（Alex Nussbaum）、桑莫絲（Jessica Summers）



西德州原油價格達到每桶70美元，對美國頁岩油業者將是一大考驗：到底應該堅持財務紀律而避免擴大生產？還是應該趁著油價創三年多來新高的大好機會加緊增產？

石油生產業者過去兩周陸續公布的上季財報顯示，業者僅溫和提高原油及天然氣的產量預估，鑽井預算也大致持平，令市場相信業者不會大量增產以削弱油價漲勢。但業者現在又將如何？有以下三種可能的因應做法：

●全力增產。

以往經驗顯示，頁岩油業者每逢油價上漲時都會增產，沒有理由相信這次會不一樣。頁岩油業者不僅可能增產，也會利用期貨合約鎖定未來產量的售價，使業者能夠在未來油價回檔時仍維持產量。

●維持現行路線。

石油探勘及生產（E&P）業的投資人數月來一直要求公司約束一些不賺錢的投資，現在這項壓力可能仍在，使業者不會大幅增加鑽井預算。業者可能繼續利用高油價累積現金流量，而不大量增產，並以買回庫藏股及降低負債為優先要務。

再者，由於德州二疊紀盆地原油產區的輸油設施不足，勞工、設備及油管供給短缺，使當地油價比庫辛市原油經銷中心的水準每桶低出12美元，這表示德州生產者無法完全享受到油價70美元的好處，業者因而對增產更加審慎。

●坐觀油價戰。

過去數年來石油服務業者的費率持續下降，包括打井、運砂及其他服務；現在由於油價上漲到70美元，服務業者可會趁機要求重談合約，並提高費率。服務費率上升將使E&P業者的利潤縮水，因此業者增產將更難令投資人滿意。（作者Alex Nussbaum與Jessica Summers是彭博專欄作家，編譯任中原）