消費者更重視品質 研磨咖啡回歸主力

2018-05-08 01:13 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 謝汶均 ／綜合外電



雀巢執行長施耐德（Mark Schneider）去年表示，咖啡是公司要加強投資的策略領域。鑒於消費者愈來愈重視咖啡的品質，雀巢顯然已經開始重新檢視咖啡事業的策略。

雀巢數十年來都認為研磨咖啡不太具附加價值，但去年才就任的執行長施耐德顯然走上「回頭路」，繼去年9月買下藍瓶咖啡（Blue Bottle）4.25億美元的股權，11月又出手併購美國咖啡品牌Chameleon Cold-Brew，等於正式宣告重新回歸研磨咖啡市場。

但雀巢BrandZ在2017年全球報告中指出，星巴克的市值約達440億美元，是全球第二值錢的速食品牌。蘇黎世MainFirst銀行分析師歐布哈伯說，JAB是雀巢最大的威脅，而面對這個來勢洶洶的勁敵，「雀巢需要快速取得一個大品牌，而星巴克是唯一一家現成的非即溶咖啡大品牌…這絕對是策略性的重要步驟。」

雀巢去年銷售成長速度寫下20多年來最遲緩的紀錄，這個時候最需要能刺激銷售的即戰力。

Sanford C. Bernstein公司分析師伍德說，這是施乃德第一個大型交易的考驗，雀巢過去這10至15年來的交易紀錄都不是太亮眼。

星巴克要與雀巢合作的這個事業部門，全年銷售額大約20億美元，雀巢等於付了3.6倍的價格，高於全球食品大型交易的平均三倍左右。但星巴克4月表示、旗下全球咖啡店的來客數下滑，而在主要市場美國同時面臨高階或低階的市場對手。以茶飲產品為例，星巴克已經以3.84億美元把Tazo品牌賣給聯合利華。