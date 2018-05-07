南非僑界聲援 支持台灣參與WHA

2018-05-07 21:32 中央社 約翰尼斯堡7日專電



南非僑界為守護台灣人民基本健康權益，避免造成國際公衛體系嚴重缺口，各界僑領及僑團數十人昨天發布聯合聲明，支持台灣參與世界衛生大會（WHA）。

與會者聯合召開「聲援支持台灣參與世界衛生大會」座談會，從全球衛生防疫觀點，概述台灣參與世界衛生大會的重要性後，由與會僑民自由發言討論，為台灣發聲，並在會後發布聯合聲明。

聯合聲明表示，在醫療衛生全球化的今日，台灣醫療相當發達，有99%的人民納入健康保險制度，台灣2300萬同胞的衛生權益不應被國際社會所忽視。

聲明說，如果世界衛生大會（WHA）只因政治壓力將台灣排除在外，將使台灣成為全球防疫缺口，恐將造成重大衛生威脅。

此外，台灣近年來在國際醫療上所做出的貢獻，早已具有成為世界衛生組織（WHO）會員國的資格，這也是全球人道主義關懷的重要環節。

中國大陸不應以犧牲台灣人民衛生權益及全球人類福祉為政治要脅手段。

聯合聲明呼籲世界衛生組織應盡速邀請台灣參加本年度WHA，並讓台灣加入世界衛生組織，讓臺灣對全球衛生及福祉相關議題共同參與，做出應有的貢獻。

2018年第71屆世界衛生大會將於5月21日至26日在日內瓦召開，線上報名7日截止，台灣至今尚未收到邀請函。中華民國外交部今天表示，目前仍持續透過友邦與理念相近國家進洽世界衛生組織，也積極安排雙邊會議中。