佐科威會李克強 盼增印尼出口商品

2018-05-07 20:12 中央社 雅加達7日專電



印尼總統佐科威。 路透 分享 facebook

印尼總統佐科威今天在茂物（Bogor）總統行宮與來訪的中國國務院總理李克強會談，佐科威希望增加印尼出口至中國的商品，也強調共創區域和平穩定的重要性。

佐科威在官方臉書（Facebook）上表示，他在會談中向李克強表示，中國有13.7億人口，是印尼商品的巨大市場，增加印尼對中國出口的商品相當重要。

茂物位於西爪哇省，在首都雅加達以南約70公里。李克強昨天下午抵達印尼訪問。

佐科威（Joko Widodo）在會談後的聯合記者會上說，李克強支持印尼出口更多棕櫚油產品、燕窩、咖啡、可可，及印尼的山竹果、火龍果等水果至中國。

他說，李克強同意印尼增加出口50萬公噸的棕櫚油至中國。

佐科威表示，會談中他和李克強討論增進兩國互利，也討論雙方在經濟領域增加合作。

除了經濟議題，佐科威和李克強也討論區域及世界議題，像是東南亞國家協會（ASEAN）50年來大大幫助創造東南亞的區域和平及穩定，這樣的成績也將延續。

提到8月即將舉行的第18屆亞洲運動會，佐科威感謝中國支持，希望亞運不只是一項體育活動，也是支持亞洲和平及友誼的能量。

兩人會後也和亞運吉祥物天堂鳥賓賓、花鹿阿東和犀牛卡卡合照。