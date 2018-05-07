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觀望企業財報 日股持平作收

2018-05-07 15:39中央社 東京7日綜合外電報導

日經225指數微跌5.62點或0.03%，收22467.16點。東證一部指數微漲...
日經225指數微跌5.62點或0.03%，收22467.16點。東證一部指數微漲1.66點或0.09%，收1773.18點。路透
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東京股市今天交易低迷，持平作收，投資人於企業財報季期間在場邊觀望，日圓走升讓出口商面臨壓力。

法新社報導，日經225指數微跌5.62點或0.03%，收22467.16點。東證一部指數微漲1.66點或0.09%，收1773.18點。

東京
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