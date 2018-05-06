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美元急升已使新興市場投資人一身冷汗

2018-05-06 23:32經濟日報 記者任中原╱即時報導

進入夏季後，美元在陣陣順風推動下大幅升值，不僅將今年初的貶幅完全收復，更使新興市場資產成為箭靶。美國國內政策、外交政策與貿易政策的種種不確定，最終都歸結到美元匯率走強。投資人如果信守「5月賣，趕快跑」的市場名言，新興市場資產是最為脆弱的標的。

之前由於已開發國家利率偏低，新興市場企業及政府發行的債券都創新高。全球貿易與成長增強，加上一些新興經濟體的財務結構好轉，且原料商品價格上漲，使新興市場投資成為大熱點，勢頭一直持續到2018年初。

然而市場氛圍說變就變。由於投資人開始聚焦於美國經濟獨強，且將持續升息，投資人因而迅速撤離新興市場。百達資產管理公司策略長包利尼表示，「通膨升高，聯準會（Fed）持續緊縮，且市場動盪擴大，都使新興市場氛圍轉趨緊張」。

再者，新興貨幣的匯率「已升到合理價位，不再被嚴重低估」。摩根大通新興貨幣指數從4月初來已下跌4.2%，同期間新興市場本國貨幣債券也下跌4.5%，而新興歐元公債及歐元公司債僅分別下跌2.6%及1.3%，顯示新興市場資產的風險升高。

投資人面臨的問題是：美元是否持續升值？或只是短暫反彈？如果是前者，投資人將繼續撤離新興資產；但若是後者，反而應該趁低買進。

北方資產管理公司專家奇斯勒表示，買進機會的確存在，但現在令人擔憂的是新興市場匯率貶值的連鎖效應；「如果其他新興資產未出現普遍賣壓 ，新興貨幣的賣壓也不會加重」。但最近幾周卻出現投資人全面撤出新興資產。國際金融協會（IIF）的數據顯示，美元升值及美國公債殖利率上升，促使投資人拋出新興股票及債券。

IIF數據顯示，4月外資在新興股、債市都轉為賣超，共2億美元，是2016年11月來首次，比第1季總買超逾500億美元遠遜。特別是新興債市，第1季外資買超390億美元，4月減少到僅3億美元。投資人對新興債市的憂慮超過新興股市。

新興貨幣貶值最兇的還是老面孔，包括阿根廷披索、土耳其里拉，及其他擁有鉅額經常帳逆差的新興貨幣。阿根廷央行上周三度升息，利率達到40%，以阻貶披索。

IIF強調，土耳其、阿根廷、南非、烏克蘭及印度的資金需求最大，而匈牙利、南韓、泰國、波蘭及捷克的資產價格被高估最多。

波蘭索提與墨西哥披索也貶值，主因投資人拋出投資組合中流動性較高的資產。墨西哥搜索走貶是因為政治及貿易情勢緊張，索提則是隨歐元同步走貶。

但投資人在拋出新興資產時仍相當審慎。美元最近雖強，但未必能持久。美元的最大軟肋是貿易與預算雙赤字擴大，可能只是暫時升值，因為出現軋空行情，以及美國經濟成長比歐、日堅實。

截至目前為止，美元的升幅仍在新興市場投資人可接受的範圍之內。德國商業銀行分析師指出，最近新興貨幣貶值可能是因為過去幾個月來投資人過於樂觀。

TD證券公司分析師提漢伊指出，就算美元升勢有腳，但並非所有新興資產一概不利，因為許多國家基本面仍具吸引力。資金流入新興市場的速度雖可能減緩，投資人可能會進行避險操作，但最多只是暫時性；投資人要撿便宜應更有耐心。

新興市場投資人普遍擔心全球經濟表現。如果全球經濟續強，且通膨穩定，則不必因美元升值而憂心。歐本海默基公司專家梅馬尼表示，「美國成長穩健，新興市場亦然」。

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