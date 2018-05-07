彭博資訊專欄／OPEC補得了伊朗供給缺口嗎？

2018-05-07 00:31 經濟日報 朱利安．李（Julian Lee）



自從石油輸出國組織（OPEC）與夥伴國於2017年元月開始減產以來，各界都聚焦於油市供給將減多少，但現在更急迫的課題，則是OPEC還有多少備用產能可以增產。

美國總統川普將於5月12日決定是否繼續豁免對伊朗的經濟制裁，而目前各種跡象都顯示他不會再豁免。一旦如此，伊朗對國際油市每天的供給量將輕易減少逾100萬桶。

石油生產國是否有足夠的備用產能，來彌補此一新增的供給缺口？目前專家估計備用產能從196萬到341萬桶不等，但341萬桶可能太過樂觀。

依據國際能源總署（IEA）對備用產能的定義，是指能在90天內投產、並持續生產一段時間的產能。但若考慮到技術與政治因素，閒置產能可能要比IEA估計的每天196萬桶減少80萬桶。

例如伊拉克目前每天20萬到31萬的閒置產能中，絕大部分都是在北部庫德區，根本無法立即增產；沙烏地阿拉伯與科威特之間「中性區」油田的閒置產能為50萬桶，而沙國基於環保因素也不會急於恢復生產。

196萬桶減去81萬桶，剩115萬桶，與伊朗減供的數量差不多，但事實上這些閒置產能卻不太可能立即投產；因為這些產能集中於中東，是沙國的地盤。

沙國王儲賓沙爾曼兩年前曾說，能立即將日產量提高到1,150萬桶 （比目前產量多出150萬桶），六到九個月內可再提高到1,250桶，但這種說法從未獲得驗證，且沙國日產量從未超過2016年第3季所創的1,063萬桶。若要大量增產，生產、貯存及出口相關的基礎設施都將面臨考驗。

目前由於委內瑞拉及安哥拉產量劇減，使3月減產協定達成率已超過100%，但沙國不僅未增產，反而持續超額減產，坐收油價上漲的利益。

美國若重新制裁伊朗，國際油市供給吃緊將達到沙國也無法忽視的程度，屆時沙國及其他減產夥伴國若增加供給，將不足為奇，例如沙國可能恢復到減產前的產量，其他國家也會跟進，但可能仍無法完全彌補伊朗所造成的供給缺口 。

總之，今年內國際油價的走勢，將與川普對「核子協定」的決策密切相關。但基於川普之前已表示油價「被人為拉高」，因此沙國究竟如何保證增產，也具有舉足輕重的影響。

（作者Julian Lee是彭博資訊專欄作家／編譯任中原）