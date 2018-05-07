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美伊風波 油市現審慎訊號

2018-05-07 00:32經濟日報 編譯任中原／綜合外電

川普決定恢復對伊朗經濟制裁的可能性愈來愈高，分析師也警告油價漲幅將受抑制。 法新...
川普決定恢復對伊朗經濟制裁的可能性愈來愈高，分析師也警告油價漲幅將受抑制。 法新社
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美國政府12日決定恢復對伊朗經濟制裁的可能性愈來愈高，帶動國際油價漲至三年半高點。但油市也出現居高思危訊號：期貨市場淨多單部位已降到元月初以來最低，分析師也警告美國石油產量增加可能抑制油價漲幅，布侖特油價漲到每桶80美元並不容易。

美國總統川普依法每半年須重新認定美國是否繼續豁免對伊朗央行的制裁、維持伊朗核子協定，5月12日便是期限。市場預料川普將讓美國退出伊朗核子協定，使布侖特及西德州油價上周大漲，分別逼近每桶75及70美元。

官員說，川普政府12日將宣布退出伊朗核子協定，之後再談判新協定；但風險為伊朗可能拒絕重談，且英、法、德、中、俄仍支持現行協定。川普政府堅持協定內容須更加嚴厲，或以新協定替代。

川普政府也在考慮退出協定後的做法，選項之一是先宣布退出協定，並恢復制裁，但暫不訂出制裁生效期，以此向歐洲盟國施壓，使各國依循美國對協定的重大缺漏進行修改。但伊朗已表明不會重新談判，或增加協定內容。

國際油價雖因地緣美伊緊張升高而上漲，但就在西德州油價逼近每桶70美元之際，避險基金及其他基金經理人開始減碼期貨與選擇權淨多單；在5月1日止一周內，淨多單共減少3.5%，為連第二周下降；因美國頁岩油增產，使經理人擔心油價漲太快。

澳盛銀行預期，油市今年下半年供給將更緊俏，布侖特原油年底前可能觸及每桶80美元，但美國原油庫存增加會抑制漲幅。高盛則預估布侖特油價將在7月於每桶82.5美元攀峰。

經濟日報提供
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