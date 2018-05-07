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巴菲特：還會加碼蘋果股

2018-05-07 00:44經濟日報 編譯鍾詠翔／綜合外電

波克夏執行長巴菲特。 美聯社
波克夏執行長巴菲特。 美聯社
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有「股神」之稱的波克夏執行長巴菲特5日表示，他不擔心美國和中國會爆發「極度愚蠢」的貿易戰，且盛讚蘋果開發出消費者黏度極高的產品，將在適當的價格加碼買進蘋果股票。

他也重申，長債是一項很糟糕的投資，並警告比特幣等加密貨幣不會有好下場。

巴菲特在波克夏股東大會回應眾多提問時說，美中兩國預料將繼續你來我往，但雙方都不會太過急躁、發動某種實質的貿易戰，不會「做出極度愚蠢的事」。

最近公開已加碼投資蘋果的巴菲特，也表明支持蘋果實施庫藏股，未來更將在正確的價格加碼買進。他也坦承看走眼Google和亞馬遜，未能投資這兩家科技巨擘是個錯誤，且他對亞馬遜執行長貝佐斯的能力有高度評價，形容貝佐斯已達成幾近奇蹟的成就。

這位「奧馬哈先知」也重申，若美國長債殖利率逼近目前水準，長債就是一種很糟糕的投資，他也繼續看空比特幣等加密貨幣，批評是沒有生產力的資產。

巴菲特和波克夏副董事長孟格也不太樂觀看待收購交易前景，因為價格恰當的好交易難尋，並暗示更願意在美國以外地區尋覓標的。巴菲特說，孟格也一直推動他擴大投資中國。

巴菲特也安撫投資人，波克夏在他卸任後仍將持續成功，但仍不願鬆口透露接班人。

波克夏1月任命巴菲特的兩名潛在接班人亞伯（Greg Abel）和詹恩（Ajit Jain）為副董事長，賦予更多監督公司業務的責任。

他被問到為何波克夏仍投資近來引發爭議的槍械類股時，表示他不會把個人政治觀點加諸於波克夏的事業活動。

巴菲特波克夏比特幣
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