世銀首席經濟學家郭德堡 誓言終結貧窮

2018-05-07 00:44 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 林奕榮



世界銀行新任首席經濟學家，耶魯大學經濟學教授郭德堡（Pinelopi Koujianou Goldberg）。 圖片來源／「pappaspost.com」網站 分享 facebook 世界銀行（World Bank）任命耶魯大學經濟學教授郭德堡（Pinelopi Koujianou Goldberg）擔任首席經濟學家，以協助強化學術方面的立論依據。

郭德堡曾擔任《美國經濟評論》（American Economic Review，AER）首位女性總編輯，這是經濟學領域最具權威、最有影響力的期刊之一。另外，她也是研究國際貿易如何增加不平等最主要的學者。

世銀總裁金墉表示：「郭德堡在職業生涯中探討許多影響發展中國家的最複雜議題，她能協助我們解答當前最重要、最困難的問題，如何幫助開發中國家對未來的經濟做好準備，以及如何確保世界各地的機會平等。」

郭德堡表示，她的目標是「協助世銀達成宏大的展望：終結貧窮，促成普遍繁盛和永續成長」。

郭德堡的研究觸及許多發展和貿易議題，包括全球貿易如何助長某些國家的經濟不平等、匯率如何影響經濟的機制等，也對新興市場經濟體多所關注，這正是世銀貸款和研究的重心。

全球發展中心（Center for Global Development）的拉馬查德朗（Vijaya Ramachandran）指出，郭德堡致力研究全球化如何影響不平等，以及柬埔寨、印度的貿易、不平等和貧窮之間的關係，這是她與世銀最重要的關聯。郭德堡的研究顯示，世銀有必要進一步了解全球化的反噬。

郭德堡出身希臘，在希臘和德國接受教育，後來前往美國史丹福大學進讀經濟學博士，生涯多數時間在耶魯大學和普林斯頓大學擔任教授。她的研究重心，早年為貿易和商業，後來持續轉向「發展中國家的議題，因為這是最重要的問題」。

1990年代，郭德堡對於拉丁美洲貿易自由化風潮中，貿易影響經濟發展的方式產生興趣；她說：「我在研究中學到的一課，整體而言就是這個問題並沒有簡單的答案；某些特定的狀況，或許只出現在特定國家。」她並說：「我強烈認為，絕對沒有單一解決方案或單一途徑，能夠同時解決所有問題。」（綜合外電）