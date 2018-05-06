英國勒令劍橋分析 交出提告美國學者個資

2018-05-06 22:46 中央社 倫敦6日綜合外電報導



英國負責個資隱私保障的機關已命令劍橋分析公司（Cambridge Analytica），交出所持有一位美國學者的所有個人資料，此舉確認外國民眾有權向英國企業索回個資。

路透社報導，提倡維護個資隱私的人士表示，這創下了一個先例，將讓數以百萬計其他美國選民能夠要求這家資料分析業者歸還由他們取得的資訊。

資訊委員會辦公室（Information Commissioner'sOffice）已通知劍橋分析公司的母公司SCL選舉公司（SCL Elections），提供美國學者卡洛爾（DavidCarroll）所有關於他的資訊，否則將構成犯罪行為，可處以金額無上限的罰款。

劍橋分析在未告知當事人或未獲他們同意的情況下，不當取得數千萬臉書用戶的個資，消息傳出後，劍橋分析和母公司都已聲請破產。

在美國2016年總統大選期間，劍橋分析曾為美國總統川普的競選陣營提供顧問服務，建立選民心理變數模型，以利在所謂「搖擺州」對特定選民精準投放廣告。

不過，劍橋分析的管理人員否認曾利用劍橋大學（Cambridge University）心理學家柯甘（AlexandrKogan）在臉書上所推出心理測驗遊戲蒐集資訊，用在2016年美國總統大選。

資訊委員會辦公室主任戴納姆（Elizabeth Denham）表示：「我們調查此案時，這家公司一直拒絕合作，也不願答覆我們有關申訴人個資的明確問題。」

她又說：「要求一個擁有你個人資料的組織提供個資，是資料保護法的基本權利。讓卡洛爾教授和大眾了解劍橋分析持有他們哪些個資，以及如何分析這些資料，至關重要。」