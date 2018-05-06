債市大多頭退潮 資金從債券基金飛逃

2018-05-06 22:19 經濟日報 記者 經濟日報 記者 任中原 ╱即時報導



由於全球貨幣政策趨緊，且多國央行承諾將進一步升息，使許多專家宣稱36年的債市「大多頭」行情已經結束，債券基金面臨資金「出血」壓力。

安聯投信執行長文焯彥表示，「債市信心顯然已經惡化」。今年第1季美國資金流出最多的20種基金之中，有9種是債券基金，其他一些基金也有部分投入債市。

例如iShares iBoxx美元投資級公司債ETF淨流出57億美元，iShares iBoxx美元高殖利率公司債ETF流出32億美元，SPDR彭博─巴克萊高名殖利率債券ETF流出32億美元。

另外，富蘭克林坦伯頓基金流出20億美元，普信新所得基金流出25億美元，貝萊德高殖利率債券組合也流出19億美元。

歐洲方面，前20大淨流出的基金中過半是債券基金，包括東方匯理、木星及太平洋資產管理等。

今年歐洲債券基金的吸引力遠不如去年。第1季債券基金共吸引108億歐元新資金，但3月卻淨流出30億美元。投資人並撤離已開發債市，轉入新興債市；美國高殖利率公司債及歐洲公司債基金失血最多，分別為75億歐元及53億歐元；反觀新興市場當地貨幣及強勢貨幣債券基金都淨流入67億美元。

投資專家指出，基於風險因素，股市與債市走勢通常呈現負相關；但現在由於通膨壓力升高，使投資人重新檢討債市部位，因此常出現股、債雙跌的情況。

一些大型機構投資人也受到債市表現不佳的打擊。例如丹麥ATP年金基金第1季資產便萎縮1%，主因債券及房貸投資虧損2.3億美元，是4年來首次出現第1季虧損。

專家指出，歐、美公司債基金受到價格動盪的衝擊，且投資人轉入殖利率較高的新興債市避險。