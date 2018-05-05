經濟解析／巴菲特大買蘋果股 反映科技業的喜與憂

2018-05-05 23:43 經濟日報 記者 經濟日報 記者 湯淑君 ╱即時報導



「股神」巴菲特成為蘋果公司的大股東，究竟是好事還是壞事？尤其巴菲特向來偏愛價值股、迴避科技股，如今卻大買這家矽谷科技公司股票，這對整個科技產業來說，又透露出什麼訊息？

波克夏公司（Berkshire Hathaway）董事長兼執行長巴菲特日前向CNBC表示，波克夏第1季已加碼買進7,500萬股蘋果股票，如今持股總數增至2.403億股，價值約440億美元，相當於蘋果流通在外股數的5%。蘋果可望成為波克夏投資組合中的最大持股，這使波克夏躍居蘋果第三大股東，僅次於先鋒（Vanguard）和貝萊德（BlackRock）。

從巴菲特談論蘋果時興高采烈的神情看來，他肯定會伺機再增持蘋果股票。巴菲特接受CNBC訪問時宣稱，蘋果是一家「令人難以置信的公司」，「獲利幾乎兩倍於美國市值次高的公司」，「不論盈餘多高，600億美元或是多少，你可把所有的產品統統擺在一張餐桌上」。

有了「股神」熱情力挺，蘋果股價上周繼周二（1日）發布優於預期財報而大漲4.4%後，周五（4日）收盤進一步勁揚3.9%至183.83美元，創歷史新高。總計一周來蘋果股價飆漲13.3%，相較下，標普500指數全周下挫0.2%。

巴隆周刊（Barron's）科技專欄作家雷伊（Tiernan Ray） 5日撰文指出，巴菲特之前也曾是IBM最大股東，但如今波克夏已認賠出清IBM持股，由此來看，蘋果股票縱有「股神」光環加持，投資人也不宜被興奮沖昏頭，反而該停下來思考。巴菲特轉向科技股尋求穩定的獲利，與其說這是一筆科技股投資，不如說是出自於現金流考量。至於巴菲特對「一張餐桌就擺得下」的蘋果科技裝置有多看好，是另一回事。

雷伊指出，事實上，目前攤在檯面上的科技產品，例如iPhone，雖然很不錯，但對蘋果以及行動科技產業而言，卻象徵某種停滯不前的狀態。他認為，科技業目前的情況與1990年代末期相似，當時人人都感覺得到網際網路（internet）風起雲湧，一股巨大的趨勢蓄勢待發。問題是，科技發展還跟不上腳步，使得一些宏大的願景看來遙不可及。

那時候，大多數家庭還沒有寬頻網路可在線上觀賞影片，行動網路時代也尚未來臨。還需要再等十年，隨著高速網路連線和智慧手機普及化，才讓民眾只要在手機螢幕上指指點點，就能隨時隨地上網購物、線上看片。

現在的情況也類似。諸如自駕車、物聯網（IoT）、擴增實境（AR）等新興技術可能帶來的美麗新未來，同樣令人神往，只是要實現這些「夢想」所需的元素，此刻尚未到位。

消費者此時對現有裝置很滿足，但熱情已減。最明顯的是智慧手機市場已飽和。各家市場研究機構的數據顯示，最近一季全球智慧手機銷量下滑2%至3%。蘋果iPhone銷售也連續兩季未達華爾街預期，儘管研調機構Strategy Analytics的報告顯示，旗艦機iPhone X一連兩季是全球最暢銷的智慧手機。

儘管iPhone X造型優美，又具備酷炫的臉部辨識等功能，仍不足以掀起新一波換機潮「超級周期」。

這未必是蘋果的錯。整個科技產業仍努力想突破晶片和軟體的局限。英特爾10奈米製程已再度延後；即使是技術領先的台積電，也面臨7奈米製程導入量產的棘手挑戰。但若是在先進晶片製程上缺乏突破性進展，將阻撓延長電池續航力、裝置小型化的努力，而這些是讓可攜式裝置互相通訊的必備條件。

在物聯網世界，裝置彼此通訊，需要用到大量、多元的感測器晶片，用來偵測光線、聲音、溫度和位置。目前已有一些前景亮麗的公司，包括影像感測器大廠奧地利微電子（AMS）。AMS已研發出許多有潛力的技術，例如一款比撞球巧克（pool chalk）稍微大一點的小立方體，只要把手指放在上面即可測量心跳，據說準確度不下於附魔鬼氈黏扣帶和幫浦的家用心律監測器，而且簡便多了。

這類神奇裝置終會問世，但相關技術要擴及各式各樣的其他裝置，還需要多年努力。而目前像Ams這樣的感測器製造商還太少，而工業設計品質堪與蘋果媲美的電子巨人更是鳳毛麟角。