親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩韓峰會影響
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

台大學代會議長：管中閔違法兼職事證明確

升息要升到多高 Fed官員看法不一

2018-05-05 19:23經濟日報 記者劉忠勇╱即時報導

聯準會Fed）5月決策會後的最新公開談話中，官員均同意往後幾季有必要以漸進步調升息，至於該升到多高，目前顯然看法不同。

達拉斯聯邦準備銀行總裁卡普蘭4日接受CNBC訪問時表示，他認為Fed應升到「中性」、也就是既不會刺激也不會壓抑經濟的水準。他所定義的「中性」水準介於2.5%至2.75%。

卡普蘭暗示，一旦達到中性利率，他可能不會支持進一步升息，因為2019到2020年美國經濟成長可能趨緩。他說：「一旦達到2.5%左右，我認為進展會更困難，必須步步為營。」

舊金山聯邦準備銀行總裁威廉斯在CNBC另一場訪問時則認為，這波升息周期的利率水準可能得高於中性的水準。他說：「未來幾年可能會出現聯邦資金利率略高於長期中性利率的情形。」

上個月，紐約聯準銀總裁杜雷表示，他認為聯邦資金利率應升到3%才算是中性水準。Fed 3月升息1碼，將聯邦資金利率目標升到目前的1.5%至1.75%之間，本月會後則決議按兵不動。

擁有表決權的威廉斯和亞特蘭大聯準銀總裁波斯提克都表示，他們對Fed今年升息的次數抱持開放態度，也不擔心通膨可能升逾Fed 2%的目標。

威廉斯表示，今年升息三到四次仍是基本情況，「我仍認為，鑒於經濟持續好轉，這是適當的想法。」

波斯提克在胡佛研究所年度貨幣政策會議席間告訴路透，他相當支持今年升息三次，但他也強調：「我對兩種走向心存開放，減為只升兩次，或者變成四次，都取決於數據表現。」

Fed舊金山聯準會
一秒收服媽咪心！因為送你帶老媽去吃大餐和_________！

相關新聞

加州GDP超越英國 登全球第5大經濟體

2018-05-05 14:00

一枚硬幣 看澳洲貨幣興衰史

2018-05-05 13:24

僅次美、陸、日、德 加州躍全球第五大經濟體

2018-05-05 13:24

談判破裂 法荷航空執行長下台

2018-05-05 13:24

過去一周市場回顧

2018-05-05 13:19

日本繭居族趨高齡化 內閣府將首度調查

2018-05-05 12:29

美國鋼鋁關稅課徵 駐美處：爭取國家豁免

2018-05-05 09:57

追趕美國！中國即將宣布3000億人民幣半導體基金

2018-05-05 09:41

加州超越英國 成為全球第五大經濟體

2018-05-05 08:38

GoPro首季營收 優於預期

2018-05-05 00:08

臉書擬推付費無廣告版本

2018-05-05 00:08

資產規模 創歷史新高

2018-05-05 00:08

主權基金 要找下個亞馬遜

2018-05-05 00:08

新興債逆風 連兩周失血

2018-05-05 00:08

菲通膨飆 下周可能緊縮

2018-05-05 00:08

小摩攻AI 找專家掌研究部門

2018-05-05 00:07

三星變平民股 交易量暴增

2018-05-05 00:07

阻貶貨幣 阿根廷升息至40%

2018-05-05 00:07

亞洲央行出手 捍衛本幣

2018-05-05 00:07

臉書傳正研究 付費無廣告版

2018-05-04 23:39

加碼7500萬股 巴菲特大買蘋果

2018-05-04 23:39

印尼等亞洲央行 干預匯市

2018-05-04 23:39

新興債基金 連兩周資金淨流出

2018-05-04 23:39

誰是接班人？ 波克夏股東會5大看點

2018-05-04 23:39

股神加持！蘋果股價衝破180美元大關 創歷史新高

2018-05-04 23:18

印度電商Flipkart 傳接受沃爾瑪收購

2018-05-04 22:00

美中貿易戰疑慮 台韓日港哪個股市最緊張？

2018-05-04 18:45

上任高興一天就好 CEO入職準備單

2018-05-04 15:02

帶病上班情況增多 英調查指企業將因此損失數百萬英鎊

2018-05-04 14:57

問題又蠢又無聊… 穆斯克發個火 特斯拉市值賠上598億元

2018-05-04 00:13

Spotify財報 投資人失望

2018-05-04 00:13

黃金Q1買氣 十年同期最弱

2018-05-04 00:13

墨比爾斯：全球股市恐回檔40％

2018-05-04 00:13

緊縮恐慌 亞洲股債大失血

2018-05-04 00:13

美3月出口創高 逆差銳減

2018-05-04 00:13

沙國銷往亞洲油價 喊漲

2018-05-04 00:13

歐通膨降溫 QE退場恐推遲

2018-05-04 00:13

川普出狠招 中國搶先轉型 台商下一步該怎麼走？

2018-05-03 10:55

瑞士搶當加密幣金融中心

2018-05-03 00:17
看更多

熱門文章

追趕美國！中國即將宣布3000億人民幣半導體基金

2018-05-05 09:41

經濟解析／巴菲特為何愛蘋果？因為符合這三要件

2018-05-04 23:34

加州超越英國 成為全球第五大經濟體

2018-05-05 08:38

大韓航空員工示威 要趙氏家族退出經營層

2018-05-04 22:54

哈利梅根婚禮前 女方家長先見王室親家喝茶

2018-05-04 21:38

股神加持！蘋果股價衝破180美元大關 創歷史新高

2018-05-04 23:18

杜拜公主蹺家 法國特務暗助 印度攪局截人 她自由夢碎

2018-05-05 11:00

大師警告川普 別重演大蕭條

2018-05-05 00:53

倫敦機場海關察覺貨箱有異 開箱驚見50隻鱷魚

2018-05-05 13:53

夏威夷火山噴發 規模5.7地震來襲

2018-05-05 07:25

擄屍勒贖？ 驗屍官要拿到錢才給死亡證明

2018-05-05 11:59

澳洲人不愛 硬幣逐漸消失

2018-05-05 10:57

利多出籠 美股勁揚

2018-05-05 05:11

川普封口費女主角 脫衣舞俱樂部重操舊業

2018-05-05 17:02

來這裡的小木屋度假 別想上網

2018-05-05 12:18

美就業報告 沒表面那麼好

2018-05-05 00:43

性醜聞延燒 諾貝爾文學獎今年停頒

2018-05-04 23:51

夏威夷火山 噴出粉紅火山灰

2018-05-04 23:48

火山噴發百人撤 6.9強震襲夏威夷

2018-05-05 09:45

婚禮倒數 梅根馬克爾爸爸確定牽她走紅毯

2018-05-05 08:51

美國4月失業率降至3.9% 創17年半新低 工資升幅溫和

2018-05-04 20:53

NASA洞察號登陸器將升空 探測火星地震

2018-05-04 22:59

噁！小強爬進她耳朵 花了九天才清完屍骸

2018-05-05 17:35

反猶太言論遭各國撻伐 巴勒斯坦主席道歉

2018-05-04 22:18

豔星封口費風波 川普怒斥：別再追這鳥事

2018-05-05 11:01

川普：跟金正恩會晤的日期與地點已確定 很快就會宣布

2018-05-04 22:57

法航罷工薪資談判破裂 執行長被迫下台

2018-05-05 09:59

川普護槍扯倫敦持刀犯罪猖獗　還模仿用刀刺人動作

2018-05-05 14:39

阻貶貨幣 阿根廷升息至40%

2018-05-05 00:07

加州GDP超越英國 登全球第5大經濟體

2018-05-05 14:00

美拄拐杖爺爺機智助警 伸腿絆倒持槍嫌犯

2018-05-05 09:49

日媒：川普提削減駐韓美軍 安倍反對

2018-05-05 17:52

印度北部雷雨沙塵暴 料將再襲

2018-05-04 21:38

美國祭禁售令 中興通訊爆貸款面臨違約

2018-05-05 01:20

美撤銷臨時保護身分 宏都拉斯表示遺憾

2018-05-05 11:39

聖保羅大樓失火倒塌 傳社運領導人占屋致富

2018-05-05 10:21

日本繭居族趨高齡化 內閣府將首度調查

2018-05-05 12:29

北韓時間調快30分鐘 時區與南韓一致

2018-05-05 17:24

影／川金會何時登場？ 韓媒：6月第3周在新加坡

2018-05-05 17:45

印尼等亞洲央行 干預匯市

2018-05-04 23:39
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top