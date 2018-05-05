升息要升到多高 Fed官員看法不一

2018-05-05 19:23 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



在聯準會（Fed）5月決策會後的最新公開談話中，官員均同意往後幾季有必要以漸進步調升息，至於該升到多高，目前顯然看法不同。

達拉斯聯邦準備銀行總裁卡普蘭4日接受CNBC訪問時表示，他認為Fed應升到「中性」、也就是既不會刺激也不會壓抑經濟的水準。他所定義的「中性」水準介於2.5%至2.75%。

卡普蘭暗示，一旦達到中性利率，他可能不會支持進一步升息，因為2019到2020年美國經濟成長可能趨緩。他說：「一旦達到2.5%左右，我認為進展會更困難，必須步步為營。」

舊金山聯邦準備銀行總裁威廉斯在CNBC另一場訪問時則認為，這波升息周期的利率水準可能得高於中性的水準。他說：「未來幾年可能會出現聯邦資金利率略高於長期中性利率的情形。」

上個月，紐約聯準銀總裁杜雷表示，他認為聯邦資金利率應升到3%才算是中性水準。Fed 3月升息1碼，將聯邦資金利率目標升到目前的1.5%至1.75%之間，本月會後則決議按兵不動。

擁有表決權的威廉斯和亞特蘭大聯準銀總裁波斯提克都表示，他們對Fed今年升息的次數抱持開放態度，也不擔心通膨可能升逾Fed 2%的目標。

威廉斯表示，今年升息三到四次仍是基本情況，「我仍認為，鑒於經濟持續好轉，這是適當的想法。」

波斯提克在胡佛研究所年度貨幣政策會議席間告訴路透，他相當支持今年升息三次，但他也強調：「我對兩種走向心存開放，減為只升兩次，或者變成四次，都取決於數據表現。」