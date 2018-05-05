親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩韓峰會影響
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

破獲近年最大槍枝走私案 刑事局：槍彈數量可組織軍隊

美國鋼鋁關稅課徵 駐美處：爭取國家豁免

2018-05-05 09:57中央社 華盛頓4日專電

針對美國鋼鋁關稅豁免談判，駐美代表處經濟組組長陳正祺表示，與美方持續對話中，努力爭取國家豁免。美方希望能了解台灣鋼鐵產業的「含中成分」，這部分政府正在釐清。

美國政府針對進口鋼鋁產品課徵關稅，台灣仍未列入暫時豁免名單。對此，陳正祺今天表示，駐美國台北經濟文化代表處與美方溝通從未中斷，政府仍努力爭取國家豁免。

陳正祺指出，美國祭出232條款，出發點在於認為鋼鋁產業是美國重要的國安基礎產業，對美國來說課徵鋼鋁關稅不是單純的貿易議題，而是國安議題。美國擔心外國進口鋼鋁對美國國內鋼鋁產業造成損害，導致相關產業一家家關門，未來要再點火，得付出極高成本，因此認為必須維持高產能。

美國評估認為，目前全球鋼鋁問題在於產能過剩，產能過剩的源頭則在中國，因此希望各國與美國共同合作，解決中國產能過剩問題。

在這樣的考量下，陳正祺表示，美方希望政府了解台灣鋼鐵產業的「含中成分」，也就是台灣出口的鋼鐵中，有多少是從中國大陸進口的鋼鐵再加工的產品。美國擔憂這些進口到美國的鋼鐵會對美國產業造成衝擊。對此，政府與業界正在密切討論。

至於與美方的談判進展，陳正祺表示，美國在3月20日公告一批暫時豁免名單，4月30日又公布一批，主要是將3月公布的一批暫時豁免名單轉為永久豁免。美國總統川普的文告也明確表示，目前與各國談判仍在進行。目前包括歐盟、加拿大、墨西哥仍維持暫時豁免，，韓國、阿根廷、巴西與澳洲，則是永久豁免。台灣目前仍與美國談判中，希望成為下一批豁免名單。

國安
一秒收服媽咪心！因為送你帶老媽去吃大餐和_________！

相關新聞

追趕美國！中國即將宣布3000億人民幣半導體基金

2018-05-05 09:41

加州超越英國 成為全球第五大經濟體

2018-05-05 08:38

GoPro首季營收 優於預期

2018-05-05 00:08

臉書擬推付費無廣告版本

2018-05-05 00:08

資產規模 創歷史新高

2018-05-05 00:08

主權基金 要找下個亞馬遜

2018-05-05 00:08

新興債逆風 連兩周失血

2018-05-05 00:08

菲通膨飆 下周可能緊縮

2018-05-05 00:08

小摩攻AI 找專家掌研究部門

2018-05-05 00:07

三星變平民股 交易量暴增

2018-05-05 00:07

阻貶貨幣 阿根廷升息至40%

2018-05-05 00:07

亞洲央行出手 捍衛本幣

2018-05-05 00:07

臉書傳正研究 付費無廣告版

2018-05-04 23:39

加碼7500萬股 巴菲特大買蘋果

2018-05-04 23:39

印尼等亞洲央行 干預匯市

2018-05-04 23:39

新興債基金 連兩周資金淨流出

2018-05-04 23:39

誰是接班人？ 波克夏股東會5大看點

2018-05-04 23:39

股神加持！蘋果股價衝破180美元大關 創歷史新高

2018-05-04 23:18

印度電商Flipkart 傳接受沃爾瑪收購

2018-05-04 22:00

美中貿易戰疑慮 台韓日港哪個股市最緊張？

2018-05-04 18:45

上任高興一天就好 CEO入職準備單

2018-05-04 15:02

帶病上班情況增多 英調查指企業將因此損失數百萬英鎊

2018-05-04 14:57

新加坡－吉隆坡 躍居全球最忙航線

2018-05-04 14:35

波克夏股東大會周六到 有哪些看點？

2018-05-04 12:13

新加坡－吉隆坡是全球最忙航線 香港－台北退居第二

2018-05-04 09:59

柴油門 福斯汽車前執行長在美國遭起訴

2018-05-04 08:57

告別免費新聞 彭博改採付費訂閱模式

2018-05-04 08:41

中國南海島礁軍事化 美國防部關切

2018-05-04 08:31

問題又蠢又無聊… 穆斯克發個火 特斯拉市值賠上598億元

2018-05-04 00:13

Spotify財報 投資人失望

2018-05-04 00:13

黃金Q1買氣 十年同期最弱

2018-05-04 00:13

墨比爾斯：全球股市恐回檔40％

2018-05-04 00:13

緊縮恐慌 亞洲股債大失血

2018-05-04 00:13

美3月出口創高 逆差銳減

2018-05-04 00:13

沙國銷往亞洲油價 喊漲

2018-05-04 00:13

歐通膨降溫 QE退場恐推遲

2018-05-04 00:13

川普出狠招 中國搶先轉型 台商下一步該怎麼走？

2018-05-03 10:55

瑞士搶當加密幣金融中心

2018-05-03 00:17

Snap改版失利 Q1財報淡

2018-05-03 00:17
看更多

熱門文章

影／火山噴發、岩漿湧出地面！夏威夷急撤萬人

2018-05-04 17:45

男子長期被鄰居笑諷私生子 怒驗DNA竟真的是抱錯

2018-05-04 12:06

豔星封口費事件大轉折 白宮眾幕僚全傻眼

2018-05-04 11:50

受邀哈利梅根婚禮注意了 賓客請自備餐點

2018-05-04 11:34

零花14萬被砍成3萬 比佛利拜金女上電視哭窮抗議

2018-05-04 13:11

台裔醫執刀 取出美國婦人體內60公斤卵巢腫瘤

2018-05-04 17:00

大韓航空員工示威 要趙氏家族退出經營層

2018-05-04 22:54

股神加持！蘋果股價衝破180美元大關 創歷史新高

2018-05-04 23:18

哈利梅根婚禮前 女方家長先見王室親家喝茶

2018-05-04 21:38

遭蛇咬誤信偏方「牛糞活埋法」 人妻慘遭悶死

2018-05-04 11:45

韓航果汁門二千金否認犯行 警方憂滅證擬逮人

2018-05-04 16:49

加州超越英國 成為全球第五大經濟體

2018-05-05 08:38

火山恐爆發 夏威夷大島一區域疏散

2018-05-04 12:16

經濟解析／巴菲特為何愛蘋果？因為符合這三要件

2018-05-04 23:34

大師警告川普 別重演大蕭條

2018-05-05 00:53

熱！巴基斯坦攝氏50.2度 全球史上四月最高溫紀錄

2018-05-04 16:10

追趕美國！中國即將宣布3000億人民幣半導體基金

2018-05-05 09:41

影／殺手級沙塵暴襲擊印度北部 近150人罹難

2018-05-04 17:11

夏威夷火山噴發 規模5.7地震來襲

2018-05-05 07:25

瑞典學院：今年停辦諾貝爾文學獎

2018-05-04 15:19

利多出籠 美股勁揚

2018-05-05 05:11

中國南沙部署飛彈 菲指不是針對菲國

2018-05-04 18:59

美就業報告 沒表面那麼好

2018-05-05 00:43

性醜聞延燒 諾貝爾文學獎今年停頒

2018-05-04 23:51

認了歸墊豔星封口費 川普忙消毒

2018-05-04 11:16

噴粉紅火山灰街道冒岩漿 夏威夷撤萬人

2018-05-04 14:41

美中貿易戰疑慮 台韓日港哪個股市最緊張？

2018-05-04 18:45

日媒：次世代主力戰機 擬由美主導開發

2018-05-04 14:05

紐約強暴華婦嫌犯 清晰影像公布

2018-05-04 11:47

相敬如冰！川普決策刻意繞過凱利

2018-05-04 16:33

美國4月失業率降至3.9% 創17年半新低 工資升幅溫和

2018-05-04 20:53

沙塵暴雷擊襲印度增至125死 民眾直呼惡夢

2018-05-04 10:59

反猶太言論遭各國撻伐 巴勒斯坦主席道歉

2018-05-04 22:18

美國傳要求中方降低順差2,000億美元 協商成果料將不多

2018-05-04 16:14

股神巴菲特力挺蘋果 加碼買7500萬股

2018-05-04 13:37

夏威夷火山 噴出粉紅火山灰

2018-05-04 23:48

NASA洞察號登陸器將升空 探測火星地震

2018-05-04 22:59

外媒：中國禁收「洋垃圾」 引爆全球垃圾危機

2018-05-04 17:00

川普：跟金正恩會晤的日期與地點已確定 很快就會宣布

2018-05-04 22:57

婚禮倒數 梅根馬克爾爸爸確定牽她走紅毯

2018-05-05 08:51
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top