利多出籠 美股勁揚

2018-05-05 05:11 中央社 紐約4日綜合外電報導



美國公布就業報告多空雜陳，讓市場對通貨膨脹憂慮舒緩，加上身價億萬美國投資名人巴菲特（Warren Buffett）增加蘋果（Apple）持股，導致蘋果股價大漲，同步帶動美股勁揚。

道瓊工業指數終場上漲332.36點，或1.39%，收在24262.51點；標準普爾500指數上漲33.69點，或1.28%，收在2663.42點。

以科技股為主的那斯達克指數上漲121.466點，或1.71%，收在7209.617點。