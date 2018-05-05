無視美就業報告多空雜陳 歐股收高

2018-05-05 02:46 中央社 倫敦4日綜合外電報導



美國公布就業報告多空雜陳，引發市場對升息腳步的關切，但歐股無視於此，隨全球股市走強收高。

倫敦FTSE 100指數上漲0.86%，收在7567.14。

法蘭克福DAX 30指數上漲1.02%，收在12819.60。

巴黎CAC 40指數上漲0.26%，收在5516.05。