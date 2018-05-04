親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩韓峰會影響
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

美中貿易談判談什麼？雙方各自提出要求一次看！

2018-05-04 23:49經濟日報 記者任中原╱即時報導

美國與中國為期兩天的貿易協商4日落幕，未能達成太多共識，雙方僅同意繼續協商，彭博資訊等外國媒體取得的文件顯示，美國在會談之初對中國提出八點要求，中國也提出若干要求，分列如下：

一、美國要求：

1.縮減美中貿易逆差：

─2020年的逆差額須至少比2018年減少2,000億美元。

─2018年6月1日起12個月內，中國增加購買1,000億美元美國產品的承諾至少須達成75%，2019年6月1日起的12個月內，再增加購買1,000億美元美國產品的承諾至少須達成50%。

2.保護美國科技與智慧財產：

─中國立刻停止對「2025中國製造」計劃目標產業提供補貼及政府支持。

─取消與科技轉移有關的特定政策與行為。

─停止由政府支持的網路入侵及竊取行為。

─加強智慧財產權保護及落實。2019年元月1日起，中國的科技出口管制條例及中外合資經營企業法實施條例不再適用於美國企業。

─中國應於2018年7月1日前，撤回在世界貿易組織（WTO）對美國提出的「美國─對來自中國特定產品的關稅措施」諮商，並不再對此事採取行動。

─要求中國對美國已採取或將採取的行動不實施報復。

3.限制科技投資：

─美國對於中國在美敏感科技產業，或攸關美國國安產業之投資所實施的管制措施，中國將不「反對、挑戰或報復」。

4.美國在中國投資：

─要求中國不得利用投資管制及任何狹隘且不透明的管制，以扭曲貿易。

─美國在中國的投資者將得到公平、有效且無歧視的市場參與及待遇，包括取消外資管制及外資所有權／持股權規定。

─中國於2018年7月1日前列出改良後的全國性外人投資負面表列清單。美國在90天內，將認定那些現行投資管制阻礙美國投資者進入中國市場。之後中國須依據雙方的時間表，取消所有美國認定的投資管制。

5.關稅與非關稅壁壘：

─2020年7月1日前，中國須將所有非重要產業產品的關稅稅率降到不高於美國的稅率。

─中國應取消特定的非關稅障礙，並認同美國可以對重要產業產品設定進口管制及關稅，包括「2025中國製造」計畫所列的產業。

6.美國服務業及服務業供應商：

─要求中國以具體方式便利美商進入市場。

7.農產品：

─要求中國以具體方式便利美商進入市場。

8.執行：

─兩國將每季舉行會議，檢討各項目標及改革。

─如果美國宣布中國未遵守此一架構，美國可對中國產品實施關稅或其他管制，或限制中國對美提供的服務。

─美國對中國實施新增的關稅或管制措施，中國將不得反對、挑戰或任何形式的行動。

─中國將撤回在WTO所提「認定中國為非市場經濟」的抗議行動，且未來也不再提出此項挑戰。

─中國在接獲違禁品經由他國或多國轉運的書面通知後，應提供每批貨物的詳細資料，否則將觸發美國的關稅措施。

─中國若未能履行承諾，美國將對進口的中國產品實施關稅，並將沒入仿製品及盜版貨，或課徵關稅，以彌補美國損失的科技及智慧財產。

─要求中國不得採取任何報復行動。

二、中國要求：

1.如果美國未應中國要求對中國投資給予同等待遇，中國的經濟開放措施將不適用於美國投資者。

2.其他：

─美國取消對中國出口集成電路（積體電路）的管制。

─對中國產品實施25%的額外關稅。

─政府採購應對中國科技產品及服務開放。

─國家安全審查應對中國企業給予平等待遇。

─調整對中興通訊公司實施的出口管制。

─在反傾銷、反救濟案件中，取消替代國條款作法。

─未來不對中國發動任何特別301調查。

─對中國企業開放e支付市場。

─批准中國國際資本公司的金融業營業執照申請。

外資WTO
一秒收服媽咪心！因為送你帶老媽去吃大餐和_________！

相關新聞

股神加持！蘋果股價衝破180美元大關 創歷史新高

2018-05-04 23:18

美中貿易戰疑慮 台韓日港哪個股市最緊張？

2018-05-04 18:45

上任高興一天就好 CEO入職準備單

2018-05-04 15:02

帶病上班情況增多 英調查指企業將因此損失數百萬英鎊

2018-05-04 14:57

新加坡－吉隆坡 躍居全球最忙航線

2018-05-04 14:35

波克夏股東大會周六到 有哪些看點？

2018-05-04 12:13

新加坡－吉隆坡是全球最忙航線 香港－台北退居第二

2018-05-04 09:59

柴油門 福斯汽車前執行長在美國遭起訴

2018-05-04 08:57

告別免費新聞 彭博改採付費訂閱模式

2018-05-04 08:41

中國南海島礁軍事化 美國防部關切

2018-05-04 08:31

助研究解決貧窮問題 蓋茲基金會捐47億

2018-05-04 02:18

「對稱性」字眼 華爾街關注

2018-05-04 00:54

美就業報告 盯四關鍵

2018-05-04 00:53

Fed利率不動 調升通膨展望

2018-05-04 00:52

問題又蠢又無聊… 穆斯克發個火 特斯拉市值賠上598億元

2018-05-04 00:13

Spotify財報 投資人失望

2018-05-04 00:13

黃金Q1買氣 十年同期最弱

2018-05-04 00:13

墨比爾斯：全球股市恐回檔40％

2018-05-04 00:13

緊縮恐慌 亞洲股債大失血

2018-05-04 00:13

美3月出口創高 逆差銳減

2018-05-04 00:13

沙國銷往亞洲油價 喊漲

2018-05-04 00:13

歐通膨降溫 QE退場恐推遲

2018-05-04 00:13

聯準會偏鴿派 美元洩了氣

2018-05-04 00:08

為了「人頭稅」 亞馬遜停蓋新大樓

2018-05-03 23:50

濫用臉書個資…劍橋分析 閃電宣布破產

2018-05-03 23:48

執行長法說斷線 特斯拉股價跳水

2018-05-03 23:43

4月通膨意外降溫 歐元區憂經濟觸頂

2018-05-03 23:42

道瓊大跌近400點！ 憂貿易、升息、財報…

2018-05-03 23:18

川普出狠招 中國搶先轉型 台商下一步該怎麼走？

2018-05-03 10:55

瑞士搶當加密幣金融中心

2018-05-03 00:17

Snap改版失利 Q1財報淡

2018-05-03 00:17

川普擬撤排廢標準 17州喊告

2018-05-03 00:17

日產北美銷售重摔28% 撤美攻陸

2018-05-03 00:17

日企獲利躍進 連兩年創高

2018-05-03 00:17

削減成本 華爾街業者遷離紐約

2018-05-03 00:17

衰事纏身 特斯拉遭控侵權

2018-05-03 00:17

美二大車廠銷量走下坡

2018-05-03 00:17

歐元區成長放緩 ECB挑戰大

2018-05-03 00:17

解讀PMI 亞洲出口現減弱信號

2018-05-03 00:17
看更多

熱門文章

男子長期被鄰居笑諷私生子 怒驗DNA竟真的是抱錯

2018-05-04 12:06

影／火山噴發、岩漿湧出地面！夏威夷急撤萬人

2018-05-04 17:45

豔星封口費事件大轉折 白宮眾幕僚全傻眼

2018-05-04 11:50

問題又蠢又無聊… 穆斯克發個火 特斯拉市值賠上598億元

2018-05-04 00:13

扯！ 墨西哥警局185名警察有113人是冒牌貨

2018-05-04 08:48

梅根哥哥公開信：哈利現在反悔還不遲

2018-05-04 09:03

受邀哈利梅根婚禮注意了 賓客請自備餐點

2018-05-04 11:34

南海軍事化 白宮關切並警告後果

2018-05-04 04:41

零花14萬被砍成3萬 比佛利拜金女上電視哭窮抗議

2018-05-04 13:11

美國抗議中共軍方雷射干擾 駐非飛行員眼傷

2018-05-04 08:47

新加坡－吉隆坡是全球最忙航線 香港－台北退居第二

2018-05-04 09:59

台裔醫執刀 取出美國婦人體內60公斤卵巢腫瘤

2018-05-04 17:00

遭蛇咬誤信偏方「牛糞活埋法」 人妻慘遭悶死

2018-05-04 11:45

豔星封口費來龍去脈 川普又有新說法

2018-05-04 00:47

道瓊回溫終場小漲5.17點 結束連4跌

2018-05-04 05:12

火山恐爆發 夏威夷大島一區域疏散

2018-05-04 12:16

美股走低 企業財報不佳抵銷強勁經濟數據

2018-05-04 07:34

Fed利率不動 調升通膨展望

2018-05-04 00:52

韓航果汁門二千金否認犯行 警方憂滅證擬逮人

2018-05-04 16:49

熱！巴基斯坦攝氏50.2度 全球史上四月最高溫紀錄

2018-05-04 16:10

哈利梅根婚禮前 女方家長先見王室親家喝茶

2018-05-04 21:38

法國鐵罷工 民眾發現共乘及巴士運輸潛力

2018-05-04 03:17

影／殺手級沙塵暴襲擊印度北部 近150人罹難

2018-05-04 17:11

瑞典學院：今年停辦諾貝爾文學獎

2018-05-04 15:19

墨比爾斯：全球股市恐回檔40％

2018-05-04 00:13

中國南沙部署飛彈 菲指不是針對菲國

2018-05-04 18:59

認了歸墊豔星封口費 川普忙消毒

2018-05-04 11:16

「對稱性」字眼 華爾街關注

2018-05-04 00:54

捷克總統證實 曾生產毒殺俄雙面諜毒劑

2018-05-04 10:25

紐約強暴華婦嫌犯 清晰影像公布

2018-05-04 11:47

日媒：次世代主力戰機 擬由美主導開發

2018-05-04 14:05

中國南海島礁軍事化 美國防部關切

2018-05-04 08:31

股神加持！蘋果股價衝破180美元大關 創歷史新高

2018-05-04 23:18

噴粉紅火山灰街道冒岩漿 夏威夷撤萬人

2018-05-04 14:41

美國傳要求中方降低順差2,000億美元 協商成果料將不多

2018-05-04 16:14

美中貿易戰疑慮 台韓日港哪個股市最緊張？

2018-05-04 18:45

沙塵暴雷擊襲印度增至125死 民眾直呼惡夢

2018-05-04 10:59

大韓航空員工示威 要趙氏家族退出經營層

2018-05-04 22:54

陸加強南海島礁軍事化 美恐取消邀請軍演

2018-05-04 10:15

美國4月失業率降至3.9% 創17年半新低 工資升幅溫和

2018-05-04 20:53
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top