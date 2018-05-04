美中貿易談判談什麼？雙方各自提出要求一次看！

2018-05-04 23:49 經濟日報 記者 經濟日報 記者 任中原 ╱即時報導



美國與中國為期兩天的貿易協商4日落幕，未能達成太多共識，雙方僅同意繼續協商，彭博資訊等外國媒體取得的文件顯示，美國在會談之初對中國提出八點要求，中國也提出若干要求，分列如下：

一、美國要求：

1.縮減美中貿易逆差：

─2020年的逆差額須至少比2018年減少2,000億美元。

─2018年6月1日起12個月內，中國增加購買1,000億美元美國產品的承諾至少須達成75%，2019年6月1日起的12個月內，再增加購買1,000億美元美國產品的承諾至少須達成50%。

2.保護美國科技與智慧財產：

─中國立刻停止對「2025中國製造」計劃目標產業提供補貼及政府支持。

─取消與科技轉移有關的特定政策與行為。

─停止由政府支持的網路入侵及竊取行為。

─加強智慧財產權保護及落實。2019年元月1日起，中國的科技出口管制條例及中外合資經營企業法實施條例不再適用於美國企業。

─中國應於2018年7月1日前，撤回在世界貿易組織（WTO）對美國提出的「美國─對來自中國特定產品的關稅措施」諮商，並不再對此事採取行動。

─要求中國對美國已採取或將採取的行動不實施報復。

3.限制科技投資：

─美國對於中國在美敏感科技產業，或攸關美國國安產業之投資所實施的管制措施，中國將不「反對、挑戰或報復」。

4.美國在中國投資：

─要求中國不得利用投資管制及任何狹隘且不透明的管制，以扭曲貿易。

─美國在中國的投資者將得到公平、有效且無歧視的市場參與及待遇，包括取消外資管制及外資所有權／持股權規定。

─中國於2018年7月1日前列出改良後的全國性外人投資負面表列清單。美國在90天內，將認定那些現行投資管制阻礙美國投資者進入中國市場。之後中國須依據雙方的時間表，取消所有美國認定的投資管制。

5.關稅與非關稅壁壘：

─2020年7月1日前，中國須將所有非重要產業產品的關稅稅率降到不高於美國的稅率。

─中國應取消特定的非關稅障礙，並認同美國可以對重要產業產品設定進口管制及關稅，包括「2025中國製造」計畫所列的產業。

6.美國服務業及服務業供應商：

─要求中國以具體方式便利美商進入市場。

7.農產品：

─要求中國以具體方式便利美商進入市場。

8.執行：

─兩國將每季舉行會議，檢討各項目標及改革。

─如果美國宣布中國未遵守此一架構，美國可對中國產品實施關稅或其他管制，或限制中國對美提供的服務。

─美國對中國實施新增的關稅或管制措施，中國將不得反對、挑戰或任何形式的行動。

─中國將撤回在WTO所提「認定中國為非市場經濟」的抗議行動，且未來也不再提出此項挑戰。

─中國在接獲違禁品經由他國或多國轉運的書面通知後，應提供每批貨物的詳細資料，否則將觸發美國的關稅措施。

─中國若未能履行承諾，美國將對進口的中國產品實施關稅，並將沒入仿製品及盜版貨，或課徵關稅，以彌補美國損失的科技及智慧財產。

─要求中國不得採取任何報復行動。

二、中國要求：

1.如果美國未應中國要求對中國投資給予同等待遇，中國的經濟開放措施將不適用於美國投資者。

2.其他：

─美國取消對中國出口集成電路（積體電路）的管制。

─對中國產品實施25%的額外關稅。

─政府採購應對中國科技產品及服務開放。

─國家安全審查應對中國企業給予平等待遇。

─調整對中興通訊公司實施的出口管制。

─在反傾銷、反救濟案件中，取消替代國條款作法。

─未來不對中國發動任何特別301調查。

─對中國企業開放e支付市場。

─批准中國國際資本公司的金融業營業執照申請。