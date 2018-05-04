親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩韓峰會影響
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

經濟解析／巴菲特為何愛蘋果？因為符合這三要件

2018-05-04 23:34經濟日報 記者湯淑君╱即時報導

「股神」巴菲特證實，他領導的波克夏公司（Berkshire Hathaway）在第1季加碼買進7,500萬股蘋果股票，並對這家矽谷科技公司讚賞有加。CNBC評論指出，昔日對科技股避而遠之的巴菲特，如今之所以力挺這家iPhone製造商，是因為蘋果幾乎是所有科技大廠中，唯一符合其投資模式者。

CNBC科技產品編輯哈瑟頓（Todd Haselton）4日撰文指出，巴菲特的投資模式有許多要素，蘋果至少符合其中三項：

一，獲利來源顯而易見

巴菲特常說，他熱中投資效率高的公司，經營模式愈單純愈佳。

蘋果顯然符合這項條件。蘋果靠什麼賺錢？答案非常明顯：iPhone、iPad、Mac、以及Apple Music和Apple Pay等服務。

巴菲特對CNBC記者奎克（Becky Quick）表示，蘋果公司規模和獲利雖然龐大，但「他們所有的產品可以統統擺在餐桌上」。

而且，蘋果執行長庫克長久來被譽為供應鏈管理大師，意味確保供應商能生產大量產品滿足市場需求，是他拿手絕活。

二，管理層採取長期觀點

巴菲特欣賞採取長期策略的公司。他對CNBC表示，長期投資人不該太執著於iPhone短期銷售數字。他說：「耗費大量時間猜測三個月期間會賣多少支iPhone X，完全偏離重點，就好比十年前擔心黑莓10的銷售數字似的。」

巴菲特還說：「沒人會根據明年會不會下雨，而決定買不買某個農場。他們會想，過個10年或20年，這還是不是一筆好的投資。」這正是他不擔心iPhone每季銷售數字的原因，即使蘋果業績未達預期也無妨，因為他比較感興趣的是蘋果未來10年的成長展望。

況且，哈瑟頓指出，蘋果不再只是靠iPhone賺錢。蘋果的穿戴式裝置事業七年前還不存在，如今事業規模已壯大到足以躋身財星300大企業（Fortune 300）之林，而且目前市場上還看不見真正有實力可抗衡的競爭對手。蘋果旗下的「服務」事業，包括App Store、iCloud、Apple Music等等，也正快速成長。

巴菲特今年2月提及iPhone和蘋果生態系時曾說：「我看得出這個生態系很強，就某種程度而言…你被牢牢、牢牢地套牢在你現在用的產品中，至少就心理上和心態上是如此。[IPhone]是黏性非常強大的產品。」

三，即使管理不善，產品也能存活

蘋果的產品與服務人氣極旺，即使未來公司管理不善，也有潛力能挺得住。巴菲特認為，投資一家好的公司，強過投資好的管理者。蘋果目前兩者兼備。

巴菲特昔日在評論投資穆迪公司（Moodys）時說：「若你擁有的是一個夠好的公司，若你擁有一家壟斷市場的報紙，若你擁有一個電視網，我是說以前，即使你姪子很愚蠢也能經營。若你擁有的是一家真的很棒的公司，其實沒有任何差別。」

「股神」巴菲特對蘋果公司讚嘆有加。（圖／美聯社）
「股神」巴菲特對蘋果公司讚嘆有加。（圖／美聯社）
分享

巴菲特矽谷
一秒收服媽咪心！因為送你帶老媽去吃大餐和_________！

相關新聞

股神加持！蘋果股價衝破180美元大關 創歷史新高

2018-05-04 23:18

美中貿易戰疑慮 台韓日港哪個股市最緊張？

2018-05-04 18:45

上任高興一天就好 CEO入職準備單

2018-05-04 15:02

帶病上班情況增多 英調查指企業將因此損失數百萬英鎊

2018-05-04 14:57

新加坡－吉隆坡 躍居全球最忙航線

2018-05-04 14:35

波克夏股東大會周六到 有哪些看點？

2018-05-04 12:13

新加坡－吉隆坡是全球最忙航線 香港－台北退居第二

2018-05-04 09:59

柴油門 福斯汽車前執行長在美國遭起訴

2018-05-04 08:57

告別免費新聞 彭博改採付費訂閱模式

2018-05-04 08:41

中國南海島礁軍事化 美國防部關切

2018-05-04 08:31

助研究解決貧窮問題 蓋茲基金會捐47億

2018-05-04 02:18

「對稱性」字眼 華爾街關注

2018-05-04 00:54

美就業報告 盯四關鍵

2018-05-04 00:53

Fed利率不動 調升通膨展望

2018-05-04 00:52

問題又蠢又無聊… 穆斯克發個火 特斯拉市值賠上598億元

2018-05-04 00:13

Spotify財報 投資人失望

2018-05-04 00:13

黃金Q1買氣 十年同期最弱

2018-05-04 00:13

墨比爾斯：全球股市恐回檔40％

2018-05-04 00:13

緊縮恐慌 亞洲股債大失血

2018-05-04 00:13

美3月出口創高 逆差銳減

2018-05-04 00:13

沙國銷往亞洲油價 喊漲

2018-05-04 00:13

歐通膨降溫 QE退場恐推遲

2018-05-04 00:13

聯準會偏鴿派 美元洩了氣

2018-05-04 00:08

為了「人頭稅」 亞馬遜停蓋新大樓

2018-05-03 23:50

濫用臉書個資…劍橋分析 閃電宣布破產

2018-05-03 23:48

執行長法說斷線 特斯拉股價跳水

2018-05-03 23:43

4月通膨意外降溫 歐元區憂經濟觸頂

2018-05-03 23:42

道瓊大跌近400點！ 憂貿易、升息、財報…

2018-05-03 23:18

川普出狠招 中國搶先轉型 台商下一步該怎麼走？

2018-05-03 10:55

瑞士搶當加密幣金融中心

2018-05-03 00:17

Snap改版失利 Q1財報淡

2018-05-03 00:17

川普擬撤排廢標準 17州喊告

2018-05-03 00:17

日產北美銷售重摔28% 撤美攻陸

2018-05-03 00:17

日企獲利躍進 連兩年創高

2018-05-03 00:17

削減成本 華爾街業者遷離紐約

2018-05-03 00:17

衰事纏身 特斯拉遭控侵權

2018-05-03 00:17

美二大車廠銷量走下坡

2018-05-03 00:17

歐元區成長放緩 ECB挑戰大

2018-05-03 00:17

解讀PMI 亞洲出口現減弱信號

2018-05-03 00:17
看更多

熱門文章

男子長期被鄰居笑諷私生子 怒驗DNA竟真的是抱錯

2018-05-04 12:06

影／火山噴發、岩漿湧出地面！夏威夷急撤萬人

2018-05-04 17:45

豔星封口費事件大轉折 白宮眾幕僚全傻眼

2018-05-04 11:50

問題又蠢又無聊… 穆斯克發個火 特斯拉市值賠上598億元

2018-05-04 00:13

扯！ 墨西哥警局185名警察有113人是冒牌貨

2018-05-04 08:48

梅根哥哥公開信：哈利現在反悔還不遲

2018-05-04 09:03

受邀哈利梅根婚禮注意了 賓客請自備餐點

2018-05-04 11:34

南海軍事化 白宮關切並警告後果

2018-05-04 04:41

零花14萬被砍成3萬 比佛利拜金女上電視哭窮抗議

2018-05-04 13:11

美國抗議中共軍方雷射干擾 駐非飛行員眼傷

2018-05-04 08:47

新加坡－吉隆坡是全球最忙航線 香港－台北退居第二

2018-05-04 09:59

台裔醫執刀 取出美國婦人體內60公斤卵巢腫瘤

2018-05-04 17:00

遭蛇咬誤信偏方「牛糞活埋法」 人妻慘遭悶死

2018-05-04 11:45

豔星封口費來龍去脈 川普又有新說法

2018-05-04 00:47

道瓊回溫終場小漲5.17點 結束連4跌

2018-05-04 05:12

火山恐爆發 夏威夷大島一區域疏散

2018-05-04 12:16

美股走低 企業財報不佳抵銷強勁經濟數據

2018-05-04 07:34

韓航果汁門二千金否認犯行 警方憂滅證擬逮人

2018-05-04 16:49

Fed利率不動 調升通膨展望

2018-05-04 00:52

熱！巴基斯坦攝氏50.2度 全球史上四月最高溫紀錄

2018-05-04 16:10

哈利梅根婚禮前 女方家長先見王室親家喝茶

2018-05-04 21:38

法國鐵罷工 民眾發現共乘及巴士運輸潛力

2018-05-04 03:17

影／殺手級沙塵暴襲擊印度北部 近150人罹難

2018-05-04 17:11

瑞典學院：今年停辦諾貝爾文學獎

2018-05-04 15:19

墨比爾斯：全球股市恐回檔40％

2018-05-04 00:13

中國南沙部署飛彈 菲指不是針對菲國

2018-05-04 18:59

認了歸墊豔星封口費 川普忙消毒

2018-05-04 11:16

「對稱性」字眼 華爾街關注

2018-05-04 00:54

捷克總統證實 曾生產毒殺俄雙面諜毒劑

2018-05-04 10:25

紐約強暴華婦嫌犯 清晰影像公布

2018-05-04 11:47

日媒：次世代主力戰機 擬由美主導開發

2018-05-04 14:05

股神加持！蘋果股價衝破180美元大關 創歷史新高

2018-05-04 23:18

中國南海島礁軍事化 美國防部關切

2018-05-04 08:31

噴粉紅火山灰街道冒岩漿 夏威夷撤萬人

2018-05-04 14:41

美國傳要求中方降低順差2,000億美元 協商成果料將不多

2018-05-04 16:14

大韓航空員工示威 要趙氏家族退出經營層

2018-05-04 22:54

美中貿易戰疑慮 台韓日港哪個股市最緊張？

2018-05-04 18:45

沙塵暴雷擊襲印度增至125死 民眾直呼惡夢

2018-05-04 10:59

陸加強南海島礁軍事化 美恐取消邀請軍演

2018-05-04 10:15

美國4月失業率降至3.9% 創17年半新低 工資升幅溫和

2018-05-04 20:53
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top