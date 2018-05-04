經濟解析／巴菲特為何愛蘋果？因為符合這三要件

2018-05-04 23:34 經濟日報 記者 經濟日報 記者 湯淑君 ╱即時報導



「股神」巴菲特證實，他領導的波克夏公司（Berkshire Hathaway）在第1季加碼買進7,500萬股蘋果股票，並對這家矽谷科技公司讚賞有加。CNBC評論指出，昔日對科技股避而遠之的巴菲特，如今之所以力挺這家iPhone製造商，是因為蘋果幾乎是所有科技大廠中，唯一符合其投資模式者。

CNBC科技產品編輯哈瑟頓（Todd Haselton）4日撰文指出，巴菲特的投資模式有許多要素，蘋果至少符合其中三項：

一，獲利來源顯而易見

巴菲特常說，他熱中投資效率高的公司，經營模式愈單純愈佳。

蘋果顯然符合這項條件。蘋果靠什麼賺錢？答案非常明顯：iPhone、iPad、Mac、以及Apple Music和Apple Pay等服務。

巴菲特對CNBC記者奎克（Becky Quick）表示，蘋果公司規模和獲利雖然龐大，但「他們所有的產品可以統統擺在餐桌上」。

而且，蘋果執行長庫克長久來被譽為供應鏈管理大師，意味確保供應商能生產大量產品滿足市場需求，是他拿手絕活。

二，管理層採取長期觀點

巴菲特欣賞採取長期策略的公司。他對CNBC表示，長期投資人不該太執著於iPhone短期銷售數字。他說：「耗費大量時間猜測三個月期間會賣多少支iPhone X，完全偏離重點，就好比十年前擔心黑莓10的銷售數字似的。」

巴菲特還說：「沒人會根據明年會不會下雨，而決定買不買某個農場。他們會想，過個10年或20年，這還是不是一筆好的投資。」這正是他不擔心iPhone每季銷售數字的原因，即使蘋果業績未達預期也無妨，因為他比較感興趣的是蘋果未來10年的成長展望。

況且，哈瑟頓指出，蘋果不再只是靠iPhone賺錢。蘋果的穿戴式裝置事業七年前還不存在，如今事業規模已壯大到足以躋身財星300大企業（Fortune 300）之林，而且目前市場上還看不見真正有實力可抗衡的競爭對手。蘋果旗下的「服務」事業，包括App Store、iCloud、Apple Music等等，也正快速成長。

巴菲特今年2月提及iPhone和蘋果生態系時曾說：「我看得出這個生態系很強，就某種程度而言…你被牢牢、牢牢地套牢在你現在用的產品中，至少就心理上和心態上是如此。[IPhone]是黏性非常強大的產品。」

三，即使管理不善，產品也能存活

蘋果的產品與服務人氣極旺，即使未來公司管理不善，也有潛力能挺得住。巴菲特認為，投資一家好的公司，強過投資好的管理者。蘋果目前兩者兼備。