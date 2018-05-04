股神加持！蘋果股價衝破180美元大關 創歷史新高

2018-05-04 23:18 聯合報 記者 聯合報 記者 陳韋廷 ╱即時報導



蘋果股價4日開高走高，早盤漲逾3%，創下每股183.5美元的歷史新高，因有報導指出，「股神」巴菲特掌舵的波克夏海瑟威在第1季買進蘋果約7500萬股。