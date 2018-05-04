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印度電商Flipkart 傳接受沃爾瑪收購

2018-05-04 22:00中央社 新德里4日專電

印度最大電子商務業者Flipkart線上服務公司的董事會，已批准對美國零售業龍頭...
印度最大電子商務業者Flipkart線上服務公司的董事會，已批准對美國零售業龍頭沃爾瑪出售75%的股權。 歐新社
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印度媒體今天報導，印度最大電子商務業者Flipkart線上服務公司的董事會，已批准對美國零售業龍頭沃爾瑪出售75%的股權，交易金額約達150億美元。

印度「經濟時報」（Economic Times）引述不具名知情人士的說法，Flipkart線上服務公司董事會已批准，將75%的股權出售給沃爾瑪（Walmart），金額約150億美元。

根據協議，Flipkart最大股東日本軟銀集團（SoftBank Group），將出售持有逾20%的股權。微軟（Microsoft）、騰訊、南非Naspers等股東仍保留小額持股。

另一位不具名人士透露，Google母公司AlphabetInc.也可能參與沃爾瑪的投資。

Flipkart、沃爾瑪、Alphabet Inc.等未回應報導，軟銀則拒絕評論。

兩名知情人士說，交易預計十天內完成，但收購條款可能會有變化，交易尚未完全確定。

沃爾瑪有意收購Flipkart的消息在市場盛傳已久，亞馬遜（Amazon）試圖以更高價收購，鞏固全球電子商務市場的龍頭地位。

Flipkart董事會考量亞馬遜已是印度電商第2大業者，若接受亞馬遜，可能因壟斷不易獲得監管機構許可，因此決定接受沃爾瑪的收購提議。

印度電商市場競爭激烈，前3大業者Flipkart、亞馬遜和Snapdeal都透過補貼，意圖擊敗對手，取得獨占。Snapdeal的主要投資人軟銀打算促成Snapdeal與Flipkart合併，Flipkart也積極尋找其他買主。

亞馬遜銀彈雖充足，但同樣來自美國的沃爾瑪，以專業物流能力加入印度市場，面臨苦戰。沃爾瑪希望擠身印度13億人口，線上購物高速成長的市場。

Flipkart市值約達200億美元，去年業績創下超過120億美元的新紀錄，是印度最具身價的新創企業。華碩與鴻海旗下Infocus等品牌都與Flipkart合作，線上銷售智慧型手機。

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