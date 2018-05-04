中國南海島礁軍事化 美國防部關切
針對中國近日在南海島礁軍事化行動，美國國防部今天表達關切，也表示中國方面應了解確保國際水域航行自由，符合中國利益。
美國CNBC電視網昨天報導，根據知悉美方情報的人士透露，中國在南海的3處島礁部署反艦巡弋飛彈和地對空飛彈。
美國國防部今天在例行記者會上被問及此事時，發言人懷特（Dana White）表示，美方一直表達對中國在這些人造島礁軍事化行動的擔憂。中國必須了解，中國受益於航行自由，美軍致力於確保這項自由。
懷特表示，美方會繼續執行，並確保中方了解他們不能也不應該懷有敵意，並了解太平洋是許多商業活動往來的場域，確保國際水域航行自由符合中方利益。
此外，針對中國以雷射光照射在非洲吉布地（Djibouti）軍事基地執行任務的美國軍機一事，懷特也發出抗議。
她表示，這是十分嚴峻的事件，意外造成2人輕傷，這對美軍人員構成真正威脅，美國已經正式要求中國方面徹查。
根據美國國防部隨後發出的新聞稿指出，過去數週至少發生2次，也許多達10次的類似事件，這類雷射光照射可能會造成機組人員失明。據了解，造成人員發生意外的這起事件是一架C-130戰機在降落時發生，所幸軍機安全著陸，2名受傷人員正在恢復中。
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